桃園紀念乙未戰役130週年　傳承發揚先民義勇精神

▲市長張善政表示，今年是乙未戰役130週年，期以音樂會形式紀念先烈壯舉。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「義勇百卅夜－乙未保臺戰爭130週年紀念音樂會」，2日晚間於平鎮區1895 乙未保台紀念公園舉行。市長張善政出席活動表示，今年是乙未戰役130週年，市府特別以音樂會形式紀念先烈壯舉，不僅重現保鄉衛土的歷史，也期盼透過藝術演出，讓更多市民認識並傳承客家義勇的信念與精神。

張善政指出，1895年乙未保臺戰役雖已過百年，客家族群保家衛國的精神至今依然令人動容。透過音樂會追思歷史，也讓年輕世代深入瞭解這段由犧牲與堅毅交織而成的歷史篇章。張市長強調，義勇精神不僅屬於過去，更是全民面對未來挑戰的重要信念，期許這股力量持續在臺灣社會發光發熱，守護國家的安定與和平。

▲桃園紀念乙未戰役130週年紀念音樂會，發揚先民義勇精神。（圖／客家局提供）

客家委員會副主委邱星崴表示，義民精神對臺灣具有深遠的歷史與文化意義，臺灣歷史上首次以「義民」自稱的即是客家族群。1895年乙未戰役中，客家人挺身而出，展現堅毅不屈、守護家園的信念，而今日眾人齊聚紀念戰役130週年，正是對這份精神的致敬與延續。

▲桃園紀念乙未戰役130週年紀念音樂會，發揚先民義勇精神。（圖／客家局提供）

市府客家局表示，本次音樂會由汲音交響管樂團、Acidflow靈遊創作劇場、山城藝造團隊，聯合在地居民與學童共同演出，融合歷史劇場、現代音樂與舞蹈表現，生動呈現乙未戰役的動人故事與客家義勇保鄉衛土的情懷。此外，活動亦邀請英烈後代蒞臨，也讓當代市民深刻體會「義勇精神」不只是歷史的回顧，更是面對未來挑戰的信念來源。