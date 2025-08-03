　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

討錢連殺2人「臟器外露」！桃園臨時工跳窗逃跑　法院裁准羈押

▲▼ 桃園觀音區一名臨時工殺死2人，檢方聲押獲准。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲桃園觀音區一名臨時工殺死2人，檢方聲押獲准。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園市大園區一處民宅昨(2日)凌晨1時許驚傳恐怖命案！一名陳姓臨時工與盧男、林男有債務糾紛，持水果刀至他們居住的民宅先後瘋狂砍殺2人，經送醫搶救後仍雙雙宣告不治，警方獲報趕抵，將因跳窗逃跑受傷的陳男，依現行犯身分逮捕，桃園地檢署認陳男涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

初步了解，嫌犯47歲陳姓男子，與45歲盧姓男子、38歲林姓男子有債務糾紛，昨天凌晨在觀音區仁德街一處民宅內，持水果刀先後攻擊林男與盧男，行兇後從2樓跳窗試圖逃離現場，結果慘摔在地受傷，無法行走。

消防局獲報出動5車10人趕抵時，發現林男頭部、胸部與四肢有多處刀傷，部分臟器外露，盧男胸部、四肢也同樣有多處刀傷，血流滿地，皆已無呼吸心跳，經送往醫院搶救後2人仍傷重不治。警方則依現行犯逮捕倒在馬路上的陳男，後續依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署表示，經訊問陳男與證人後，認為陳男涉殺人罪嫌重大，有串證、逃亡及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。檢方獲悉本案後即刻通知犯罪被害人保護協會桃園分會，關懷家屬提供保護服務，相伴家屬面對傷痛，本案進入審理程序後，亦將持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 5967 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊0比2惜敗南韓　無緣銅牌
快訊／台中男墜樓遭電線纏繞卡半空中！斷電後救下已死亡
瘋狂砍殺！2人「臟器外露」血流滿地亡　兇手跳樓慘摔
快訊／白鹿颱風「今影響最劇」　苗栗以南防超大豪雨
雨勢接近莫拉克！今仍有驚人雨勢
快訊／暴雨土石流！搜救一家5口人員撤退
車輛快滅頂！狗狗遭水「圍堵」受困　住戶嚇：住20年沒見過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男誤信「穩賺不賠」遭詐180萬　車手竟是22歲現役軍人

快訊／台中男墜樓遭電線纏繞卡半空中！斷電後救下已死亡

26歲女西門町揮美工刀！嚇壞逛街民眾　強制送醫治療

討錢連殺2人「臟器外露」！桃園臨時工跳窗逃跑　法院裁准羈押

我想當警察！屏東6歲童多次心臟手術　穿上制服圓夢超感動

竹圍海水浴場4高中生被捲走！2獲救2失蹤　今持續搜救

搜救1家5口再喊卡！桃源山區坍塌+土石流威脅　人員暫撤危險區

台東太麻里金崙溪潰堤！農路民宅全淹…狗狗遭水「圍堵」受困

台東縣海端台20線栗園段邊坡又坍方！土石掩埋慘況曝

萬里聯結車對撞客運釀1死14傷　檢警查出「鋼條超載4噸」成關鍵

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

【苦情水上樂園】台南馬路淹成汪洋　升級水上汽車開車自帶人造浪

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

#李多慧騎車 遇粉絲求載！無情拒絕：後座只載女生

台南暴雨淹水

台中男誤信「穩賺不賠」遭詐180萬　車手竟是22歲現役軍人

快訊／台中男墜樓遭電線纏繞卡半空中！斷電後救下已死亡

26歲女西門町揮美工刀！嚇壞逛街民眾　強制送醫治療

討錢連殺2人「臟器外露」！桃園臨時工跳窗逃跑　法院裁准羈押

我想當警察！屏東6歲童多次心臟手術　穿上制服圓夢超感動

竹圍海水浴場4高中生被捲走！2獲救2失蹤　今持續搜救

搜救1家5口再喊卡！桃源山區坍塌+土石流威脅　人員暫撤危險區

台東太麻里金崙溪潰堤！農路民宅全淹…狗狗遭水「圍堵」受困

台東縣海端台20線栗園段邊坡又坍方！土石掩埋慘況曝

萬里聯結車對撞客運釀1死14傷　檢警查出「鋼條超載4噸」成關鍵

台南做工行善團風雨無阻修繕七股弱勢家園　家具翻新暖入厝

台灣關稅20%＋匯損！「2產業」哭了：恐有脫鉤斷鏈風險

U12世界盃／美國7比1勝日本奪三連霸 ！7年6冠寫少棒霸業

屏東6旬翁外出走路不穩跌倒　內埔警消助送醫

台中男誤信「穩賺不賠」遭詐180萬　車手竟是22歲現役軍人

成人痘4大原因「吃乳清蛋白」也上榜　痘痘長在前胸後背要注意

台南山區24小時「雨量破726毫米」！粉專點名2地　雨勢一片紫爆

U12世界盃／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

關稅漲價潮要來了！　經濟學家預測「未來3至6個月」很關鍵

今夏最強開架美妝人氣IP聯名　超萌短尾矮袋鼠、JOGUMAN每款都必收

【每日一頂】黑汪頭頂各種物品！蔬菜水果樣樣來

社會熱門新聞

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

逼少女交往58歲家教！母下藥再「塗精液助懷孕」

竹圍海水浴場4高中生被捲走！好心移工跳海救2人

愛情借款害命！桃園KTV悲劇現場曝光

20歲女騎士車禍亡！遊覽車司機疑2度輾壓

20歲女遭遊覽車輾斃！為何二次倒車　司機回應曝

女大生約網友遭撿屍！醒來全身衣物消失

新莊箱屍命案詭異3時間點！　驚人巧合都在深夜11點發生

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

台南車輛四維地下道滅頂！她還原驚險逃生

母欠債求扶養　3子女揭悲慘童年

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

台東太麻里金崙溪潰堤！農路、民宅全淹了

更多熱門

相關新聞

竹圍海水浴場2高中生失蹤　今持續搜救

竹圍海水浴場2高中生失蹤　今持續搜救

桃園竹圍海水浴場2日有4名高中生遭風浪捲走，其中2人被23歲阮姓、27歲范姓移工救上岸，還有鄭姓、林姓2名少年失蹤。今(3)日持續搜救，不過目前仍未尋獲兩人。

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

涉當詐團內鬼！女律師遭羈押禁見抗告成功

涉當詐團內鬼！女律師遭羈押禁見抗告成功

即／桃園物流倉儲爆嚴重火警

即／桃園物流倉儲爆嚴重火警

男殺妻後自戕　清醒後遭收押

男殺妻後自戕　清醒後遭收押

關鍵字：

桃園殺人臨時工羈押

讀者迴響

熱門新聞

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

快訊／8級強風來了　3縣市「超大豪雨」特報

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

快訊／大雷雨北移！　炸7縣市

一聽「帳戶被凍結」急了！他2500萬全被轉光

43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」

新北驚見蝗蟲潮　農業局回應了

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

快訊／白鹿颱風生成　最新路徑出爐

最新畫面曝光！尼斯湖水怪「逆流抬頭」前進

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

沈玉琳住院5天臉書更新了！　「牽芽芽露燦笑」

更多

最夯影音

更多

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面