討錢連殺2人「臟器外露」！桃園臨時工跳窗逃跑　法院裁准羈押

▲桃園觀音區一名臨時工殺死2人，檢方聲押獲准。（圖／記者楊熾興翻攝）



記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園市大園區一處民宅昨(2日)凌晨1時許驚傳恐怖命案！一名陳姓臨時工與盧男、林男有債務糾紛，持水果刀至他們居住的民宅先後瘋狂砍殺2人，經送醫搶救後仍雙雙宣告不治，警方獲報趕抵，將因跳窗逃跑受傷的陳男，依現行犯身分逮捕，桃園地檢署認陳男涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

初步了解，嫌犯47歲陳姓男子，與45歲盧姓男子、38歲林姓男子有債務糾紛，昨天凌晨在觀音區仁德街一處民宅內，持水果刀先後攻擊林男與盧男，行兇後從2樓跳窗試圖逃離現場，結果慘摔在地受傷，無法行走。

消防局獲報出動5車10人趕抵時，發現林男頭部、胸部與四肢有多處刀傷，部分臟器外露，盧男胸部、四肢也同樣有多處刀傷，血流滿地，皆已無呼吸心跳，經送往醫院搶救後2人仍傷重不治。警方則依現行犯逮捕倒在馬路上的陳男，後續依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署表示，經訊問陳男與證人後，認為陳男涉殺人罪嫌重大，有串證、逃亡及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。檢方獲悉本案後即刻通知犯罪被害人保護協會桃園分會，關懷家屬提供保護服務，相伴家屬面對傷痛，本案進入審理程序後，亦將持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。