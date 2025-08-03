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澳洲醫學院留學夢碎！桃園20歲女遭遊覽車輾斃　母控司機蓄意殺人

記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園市蘆竹區南崁路二段、南青路口7月30日發生一起死亡車禍，亞洲大學醫技系大一生、20歲呂姓女子騎車右轉時，疑因大車視線死角，被64歲郭姓司機駕駛的遊覽車捲入車底，腹部重創身亡。母親哀痛透露，她今年9月已經確定要去澳洲留學讀醫學院，美好計畫就這樣被打亂了。校方表示，將頒發榮譽畢業證書。

▲▼ 桃園20歲女大生遭遊覽車輾斃。（圖／蘆竹警分局提供、民眾提供）

▲桃園20歲女大生遭遊覽車輾斃。（圖／蘆竹警分局提供、民眾提供）

呂女母親指出，女兒已經申請到去澳洲留學讀醫學院，因此這兩個月去打工賺取未來要用的零用錢，未料出門沒多久就遇上奪命車禍。她到警局做筆錄看到遊覽車的行車紀錄器卻發現，遊覽車撞到人後未停下，而是打倒車檔後退，怒控司機根本是蓄意殺人，如果他當下停止下車查看，說不定女兒還有機會存活。

7月31日，警方帶著郭男到呂女的靈堂製作筆錄，當下卻只是站在那裡，沒有做致歉舉動，遊覽車至今也沒有任何電話慰問，令呂母十分不解。

▲▼ 桃園20歲女大生遭遊覽車輾斃。（圖／蘆竹警分局提供、民眾提供）

▲呂女今年9月將前往澳洲留學，卻不幸遇上奪命車禍。（圖／民眾提供，下同）

「我的女兒從小到大很少讓我擔心......」，呂母強忍悲傷情緒說道，孩子未來出社會預計是要當醫生救人的，結果卻因為郭男莫名的倒車二次輾壓，奪走女兒的性命、打亂她的美好計畫。呂母也說，大車都應該要裝設環景影像輔助系統，看清楚所有角度，也呼籲政府應該修法，重判這些明顯沒有道德的駕駛，讓他們有警惕心。

此外，亞洲大學指出，呂同學是大一升大二的醫技系學生，成績優秀又熱心服務，因此決定頒發榮譽畢業證書給呂同學，也對此件意外之發生深表遺憾。

▲▼ 桃園20歲女大生遭遊覽車輾斃。（圖／蘆竹警分局提供、民眾提供）

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