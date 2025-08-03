桃園捷運工地工人6米高墜落　雙手骨折緊急送醫

桃園市蘆竹區南崁路二段、南青路口7月30日發生一起死亡車禍，亞洲大學醫技系大一生、20歲呂姓女子騎車右轉時，疑因大車視線死角，被64歲郭姓司機駕駛的遊覽車捲入車底，腹部重創身亡。母親哀痛透露，她今年9月已經確定要去澳洲留學讀醫學院，美好計畫就這樣被打亂了。校方表示，將頒發榮譽畢業證書。