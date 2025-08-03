桃園捷運工地工人6米高墜落　雙手骨折緊急送醫

▲工人在桃園捷運工地意外墜落。（圖／記者楊熾興翻攝）
記者楊熾興、葉品辰／桃園報導
桃園區力行路一處捷運工地今(3)日上午9時47分發生一起工人墜樓意外，一名47歲郭姓男工人在施工時不慎從6米高處墜落，雙腕骨折、多處撕裂傷，所幸意識清楚，已送往醫院治療。
警方表示，該工人負責捷運施工，施工過程中意外從6米高處墜落，民眾目睹意外發生，隨即報警，警消獲報趕抵現場後先為傷口做簡單處理、頸圈長背板固定，所幸該工人意識清楚，目前已送往桃園醫院治療，意外發生原因仍有待調查釐清。
▲工人在桃園捷運工地意外墜落。（圖／記者楊熾興翻攝）
記者楊熾興、葉品辰／桃園報導
桃園區力行路一處捷運工地今(3)日上午9時47分發生一起工人墜樓意外，一名47歲郭姓男工人在施工時不慎從6米高處墜落，雙腕骨折、多處撕裂傷，所幸意識清楚，已送往醫院治療。
警方表示，該工人負責捷運施工，施工過程中意外從6米高處墜落，民眾目睹意外發生，隨即報警，警消獲報趕抵現場後先為傷口做簡單處理、頸圈長背板固定，所幸該工人意識清楚，目前已送往桃園醫院治療，意外發生原因仍有待調查釐清。
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