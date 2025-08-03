「9種開頭」的陌生來電別接！警政署曝：+886一定是詐騙

▲警局提醒，有9種陌生來電不要接。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些陌生來電，最好不要接！近日桃園市政府警察局蘆竹分局就發文貼出一張圖片，提醒民眾「9種陌生來電不要接！」貼文曝光後，吸引許多網友轉發，還有人留言回應「如果我不認識的號碼，一律不接也不回」、「號碼不熟的，通通不接」。

蘆竹分局透過臉書粉專，發文提醒民眾「9種陌生來電不要接！」包含了+886、+86、+0、+2、+03、+67、+102，以及不帶+號的886和0886。

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貼文底下，就有不少網友留言表示，「不是存手機的號碼，都不接」、「基本上已經幾年沒在接電話了，99.999%不是推銷就是詐騙，熟悉認識的都會打LINE，其他的一律拉黑加封鎖」、「號碼不熟不接，家用電話等撥打的人先出聲，不認識的人直接掛掉，不要跟他任何對話」。

內政部警政署「165打詐儀錶板」先前也曾分享案例，有民眾接到自稱是郵局的電話，而來電顯示的開頭就是+886。當事人後來就因誤信對方，而被騙走894萬7500元。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享4點防詐小撇步。

1、+886為境外來話，一定是詐騙電話。

2、警察與檢察機關不會以電話或LINE辦案，也不會代管財產。

3、檢警要求代管財產、面交、匯款，絕對是詐騙。

4、接獲可疑來話，請立即掛斷，再撥打官網電話或165查證。