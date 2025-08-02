捐錢助失學兒童「竟中10萬」　他接1通電話慘了：被牽著鼻子走

▲原PO掉進詐騙陷阱。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「前面我真的相信他是慈善機構，後面我居然就被牽著鼻子走！」內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享詐騙案例，當事人日前在IG看到「公益抽獎活動」的廣告，心想著既能做公益，又能抽獎，於是就照著對方所說，向指定團體捐款，然而，他前後轉了近5萬元，便驚覺不對勁，發現自己已掉進詐騙陷阱。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「 IG中獎藏陷阱，莫等破財才驚醒！」為標題分享詐騙案例。當事人日前滑IG，看到「公益抽獎活動」的廣告，當時他心想，這既能做公益、救助失學兒童，還有機會拿好禮，「這是一樁好事，於是我便點進連結，對方很快就回覆了，我照著他的要求填寫了一些資料」。

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當事人沒多久後，就收到「媽寶小宇宙-母嬰美好日常」的訊息，說他可以參加抽獎，只是有個前提，是要先向指定的團體捐款。當事人因為覺得是做善事，所以便聽話的捐款，並且在一段時間後，收到「刮刮卡中獎10萬元」的訊息。

當事人透露，沒多久後，就有自稱是客服的人打給他，說為了防止冒領和詐騙，所以要他先提供存摺封面，以完成領獎流程，接著對方又要他先付2000元的驗證費用，等匯款時就會退回。當事人坦言，他當下也沒多想，「就一邊接電話、一邊按照對方的指示操作網銀，先是在當天下午從我自己的帳戶轉了新台幣3萬1056元出去；再過不到半小時，我又轉了1萬6025元給同一個帳戶」。

等轉了近5萬元之後，當事人才想到，「這會不會是所謂假中獎？由於前面我真的相信他是慈善機構，後面我居然就被牽著鼻子走！」他透露，自己雖然把錢轉出去了，但那10萬元的獎金卻始終沒有拿到，後來他詢問客服，對方卻只是安撫他，要他提供其他帳號資訊，「我這才確認自己被騙，立刻到附近派出所報案」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享5點防詐小撇步。

1、 莫名其妙的中獎，就是詐騙的開端。



2、 中獎，沒收到獎金，卻要先付費，一定是詐騙。



3、 看見抽獎活動，請向內政部合作及人民團體司查證「主辦單位」的合法性。



4、 捐款，可要求開立公益勸募收據，收據上應記載主辦單位名稱、立案字號。



5、 有詐騙疑慮，請撥打165諮詢。