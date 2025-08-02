肖想「黑吃黑」吞50萬！馬國天兵男來台詐騙遭逮　下場超慘

▲彰化警方逮捕外籍車手。（示意圖／彰化警方逮捕車手，警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

馬來西亞籍陳姓男子，持觀光護照入境台灣後，加入詐騙集團擔任取款車手，夥同同鄉黃、楊策畫「黑吃黑」想私吞詐騙款項再尋求馬國外交人員協助，未料卻在與被害人面交50萬元後，3人就遭埋伏員警逮捕。法院審理後，陳男判處有期徒刑1年，刑滿後將驅逐出境；兩名同鄉則因證據不足獲判無罪。

判決書指出，28歲的陳男今年2月以觀光名義來台後，立即加入名為「柚子」、「特懷」等人組成的詐騙集團。該集團先假冒銀行職員，再佯裝警察，以「涉及刑案需繳保證金」為由，要求被害人面交50萬元。

3月17日晚間，陳男按指示前往彰化某超商取款時，沒想到被害人早已報警。當他拿起裝有「50萬元假鈔」的袋子時，埋伏警員一擁而上將其逮捕，並查獲作案用的手機、耳機及1萬3千元不法所得。

▲彰化警方逮捕外籍車手。（示意圖／彰化警方逮捕車手，警方提供）

特別的是，同時被捕的黃男、楊男堅稱是來台協助陳男「黑吃黑」，黃男供稱，得知陳男在台當車手後，計畫等取款時搶走款項平分，3人先在台中會合討論細節，再到超商等候，沒想到陳男取款時被逮。楊男則表示完全不知情，只是跟著黃男行動。

陳男最初稱不知2人為何在現場，後改口承認3人協議私吞款項，得手後將向馬國大使館求助取回被扣護照。法官審理後認為，陳男雖未得手，但已構成「三人以上共同詐欺取財未遂」及「參與犯罪組織」罪，考量其坦承犯行，判處1年徒刑，刑滿後驅逐出境。

至於黃男、楊男部分，法官認為檢方僅能證明2人曾在現場出現，無法證明參與犯罪組織或擔任把風工作，因此判決無罪。2人因逾期居留，目前已由移民署收容，將遣返回馬國。