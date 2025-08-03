台中男誤信「穩賺不賠」遭詐180萬　車手竟是22歲現役軍人

▲吳姓車手收取遭款時遭逮，警方發現他竟是現役軍人。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市40歲張姓男子誤信網路假投資訊息，陸續投入180萬元，想要取出2878萬元獲利時，卻遭詐團要求交付「10％愛心捐」，驚覺被詐，報警處理。張男配合警方將吳姓車手逮捕，警方進一步發現該名車手竟是1名現役軍人，全案檢方近日偵結，依詐欺、洗錢等罪嫌將22歲吳男起訴。

警方調查，張姓男子透過臉書加入LINE「財富計畫」投資群組，經客服以「穩賺不賠」等話術，誘使張男購買黃金套例，也讓張男在假網站看見保證獲利的高報酬成果，張男便陸續以匯款或面交方式，投入180萬元。

等到假網頁上顯示「獲利」2878萬元，張男欲出金，卻被詐團要求交付10%愛心捐款，才驚覺上當，於是張男聯手警方，逮獲前來收取贓款的吳姓車手。

經查，吳男竟是1名自願役現役軍人，原有穩定的5萬元收入，卻因妄想賺快錢而在網路「偏門工作」社群尋找工作，再依詐團指示向不特定被害人偽簽合約並收款。

吳男落網當日就遭台中地院羈押，台中地檢署近日偵結，依組織、詐欺、洗錢等罪將他起訴，並依詐欺犯罪危害防制條例求刑加重二分之一，現由法院審理中。另外，吳男還恐遭國軍汰除，得不償失。

台中市大雅警分局呼籲，民眾在網路上求職務必小心查證業主相關公示資料，無須參加實體面試者更要提高警覺，除不可提供本身的金融帳戶、提款卡或身分證件予他人之外，也切勿代人提(匯)款，否則不僅錢沒賺到，還要慘受訟累。建議民眾多關注165官方網站防詐訊息，並善用165反詐騙諮詢專線，冷靜查證，避免受害。