車手助詐團騙走100萬　「報酬0元」還要被關1年5個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）去年7月間加入詐騙集團擔任面交取款車手，他依照指示向受害者收取100萬元現金，隨後轉交給詐團其他成員，結果還沒拿到報酬就被警方逮捕。嘉義地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處阿榮有期徒刑1年5個月。

▲阿榮擔任詐團車手，代價要關1年5個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該詐騙集團在2024年6月間利用投資股票保證獲利等話術，誘使受害者答應面交「投資款」，接著，他們在同年7月底指示阿榮前往指定地點與受害者碰面。

阿榮見到受害者後，先是拿出偽造的某公司員工工作證，自稱是該公司的經辦人員，並向受害者收取100萬元現金，再交付一張假的存款憑證，得手之後他便將錢迅速轉交給詐團的其他成員。

後來受害者發現被騙，急忙報警，阿榮也因此被警方逮捕。對於上述犯行，阿榮均坦承不諱，但他表示自己在此案中沒有獲得報酬。

嘉義地院法官認為，阿榮因受誘惑，加入詐團擔任車手，顯然欠缺尊重他人財產法益的觀念，考量到他已經坦承犯行，但目前仍未與受害者達成調解或和解，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年5個月，全案仍可上訴。