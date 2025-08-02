一聽「帳戶被凍結」急了！他火速辦網銀帳號...2500萬全被轉光

▲原PO戶頭的錢全被轉光。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「戶頭內2500多萬元，全被轉光了！」內政部警政署「165打詐儀錶板」分享詐騙案例，一名開店做生意的老闆日前接到一通電話，說他的帳戶將被凍結，當下他很緊張，所以就照著對方要求做，不料後來他要領錢時，才知他的帳戶已被列為警示帳戶，錢更被轉光！

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「不同機關沒連線，電話轉接都是騙」為標題分享詐騙案例，當事人是開店做生意的小老闆，日前休息時，接到一通自稱是中華電信的來電，對方告訴他，有人拿他的證件去北部門市申辦門號，問他是否有授權給別人辦？由於對方說的名字、出生年月日都是正確的，所以傻住的他便信以為真。

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當事人說他沒有遺失證件，更沒有借給別人，於是對方就將電話轉接給自稱是165的警員。警員語氣又急又嚴肅，「一上來就說我涉入詐欺案件、還被通緝，法院、檢察署都找不到我，還問我有沒有收到傳票」。當事人當下腦袋空白，還來不及質疑，對方就說金流已經查出來，金管會也會通知銀行，將準備凍結帳戶。

當事人透露，他一聽到帳戶要被凍結，內心實在很急，「我可是要每天進出貨、付廠商、發員工薪水的人，帳戶一凍我根本活不下去！」而後警員就說他會去「請示檢察官」，並在幾分鐘後，告訴他「檢察官願意讓我『先不用凍結帳戶』，但前提是要我提供『擔保金』，只要我配合、不洩漏案情，就會不起訴我」。

當下只想保住帳戶的當事人，就照著警員所說，到郵局、台灣銀行辦了網銀帳號，除了將現金轉進去，也把帳號、密碼都交出，「他們還傳了『收據』給我，說程序正在跑，要我耐心等待」。但沒想到，後來他到銀行領錢時，行員卻提醒他帳戶有異常，已被列為警示帳戶，「這才發現，戶頭內2500多萬元，全被轉光了！」

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享5點防詐小撇步。

1、檢警不會電話聯繫扣押財產事宜。



2、聽見檢警要求開立銀行帳戶、開通網銀服務，就是詐騙。



3、接到檢方電話說要交付保證金，一定是詐騙。



4、接到公家或私人機關來電，先掛斷，再查證訊息正確性。



5、接到不明電話，有任何疑慮，務必撥打165詢問。