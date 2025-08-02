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陳玉珍嗆刪國防、海巡預算「普發1萬就免舉債」　綠委批不負責任

▲▼立委陳玉珍受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳玉珍受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於特別條例，國民黨立委陳玉珍今（2日）公開主張，把國土安全韌性裡面，有關國防部1151億元及海巡署295億元預算，換成普發現金1萬，這樣就不用舉債。對此，綠委王定宇批評，美國剛剛通過用10億美金無償提高台灣安全，人家重視你的安全，你卻自己把預算修掉，這樣的訊號，國際社會如何看待？這樣的主張居然來自國民黨立委，匪夷所思。普發現金是不是好政策可以討論，但綁在犧牲國防跟海巡預算，這樣的說法非常不負責任。

藍白陣營7月11日挾席次優勢，三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，將原本的台電撥補千億拿掉，改花2350億普發一萬，原本4100億的預算規模，也變為5450億元，導致需要額外舉債。

而通過的預算條例中，也包含國土安全韌性1200億預算，用於國防部強化通資電基礎設施等、以及海巡署因應中國小艇偷渡與電纜安全挑戰購買相關設備等。陳玉珍今受訪時表示，到時候修法可以把韌性預算修掉，這樣普發現金就不用舉債了。

對於陳玉珍說法，王定宇表示，普發現金該不該發、該怎麼發是另一個議題，但絕對不該犧牲國家安全，這好像有人去你家按電鈴，說付你一萬買你家人的安全，賣不賣？這不是內應就是傻瓜，犧牲國家安全換取現金，怎能同意？命都沒了新台幣又值多少？

王定宇指出，國民黨立委居然主張把國防跟海巡需要預算修掉、換取普發現金，似乎在塑造有錢就好、國安不重要的氛圍，這居然來自國民黨立委，實在匪夷所思，美國剛剛通過用10億美金無償提高台灣安全，人家重視你的安全，你卻自己把預算修掉，這樣的訊號，國際社會如何看待？

王定宇直言，這樣的訊號，唯一得利的就是中華人民共和國，國民黨國會議員對外散播台灣不重視自我防衛、對內形塑領現金比較好、國安不值錢的言論，這來自藍白聯手過半的國會，確實令人憂心。

王定宇表示，國會曾經多次對外拜訪美國國安會、國防部、參眾兩院議員，當他們提到國家安全議題時，在場藍綠白三黨立委都有，藍白立委都信誓旦旦說絕對不會阻撓國安預算，現在卻公開說寧可修過國防、海巡預算也要普發現金。

王定宇認為，普發現金是不是好政策可以討論，但綁在犧牲國防跟海巡預算，這樣的主張非常不負責任也危險，現在民進黨是少數，但對於這樣的作法，會盡最大力量捍衛國防跟海巡預算，也希望國人看清楚，是誰不斷弱化台灣的防衛能力。
 

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