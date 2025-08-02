遭曹興誠酸「民進黨無油水才退黨」　游盈隆喊告：尋求司法繩之以法

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

聯電創辦人曹興誠今（2日）在社群平台發文，痛批台灣民意基金會董事長游盈隆過去曾受到民進黨重用，後來因為覺得沒有油水可撈，選擇退出民進黨，這樣的叛徒，有什麼資格罵沈伯洋？對此，游盈隆表示，自己將提出加重誹謗告訴，尋求司法將曹興誠繩之以法。

曹興誠今日在臉書發文表示，游盈隆近日高分貝痛罵沈伯洋，說沈伯洋是民進黨之恥，要沈伯洋辭去立委，但游盈隆明明是民進黨的叛徒，到底有什麼資格代表民進黨喊話？

曹興誠指出，民進黨過去重用游盈隆，3次支持參選花蓮縣長，2度參選立法委員，結果游盈隆通通落敗，「自己無能不檢討，竟然罵花蓮縣民主程度差，導致民進黨以後在花蓮的支持度大降」。

曹興誠進一步提到，2015年時，游盈隆還想爭取黨內提名參選新北市第一選區立委，後來爭取未果，覺得民進黨內已無油水可撈，選擇在2019年退出民進黨。

在這件事之後，曹興誠認為，游盈隆大多時候的言行就開始不利於民進黨，然而，這樣一個不會做事，靠耍嘴皮維生，忘恩負義的人，現在看國民黨撐過罷免，想趨炎附勢，抱國民黨或者共產黨大腿。

針對曹興誠發文的內容，游盈隆稍早則回應，文章通篇充斥不實資訊，對他極盡謾罵、造謠、抹黑、挑撥離間及毀謗之能事，已足以構成刑法加重誹謗罪，他強調，將擇日對曹興誠提出加重毀謗告訴，尋求司法正義，將曹某繩之以法，以儆效尤。