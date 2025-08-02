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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野喊關稅黑箱又稱要公民複決　綠委解釋好無奈：牛頭不對馬嘴

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／民進黨立委王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇。（圖／民進黨立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

美國1日宣布台灣暫時性對等關稅為20％後，藍白在野黨齊攻「黑箱」，要求公開談判內容。無黨籍立委高金素梅還喊出，即使未來最終關稅經立法院表決通過，表決結果也應由公民複決才能定案。對此，民進黨立委王定宇今（2日）大酸，這叫牛頭不對馬嘴。他也強調，全世界經貿談判都一樣，談判中無所謂黑箱。難道國家跟國家談判都要拿直播給大家看？台灣談判結果回來，根據我國法律，該怎麼辦就怎麼辦。民進黨立委林俊憲也說，國民黨不要亂唱衰，關稅影響台灣產業競爭力，政府一定會盡力，談得越低越好。

王定宇今日透過自錄影片表示，美國昨日公布，台灣暫時性關稅是20%，目前雙方代表正在進行總結會議，希望在最終關稅公布時，台灣能爭取到更有利的條件。全球都一樣，美國總統川普突然在今年4月2日解放日向全球發出對等關稅，雖然在4月9日暫停90天，當中陸續跟各國談判，也因談判國家相當國，很難一次談判完成，都有階段性的暫時關稅，最後再進行總結談判會議，會有最終關稅。

王定宇說，以日韓為例，階段性關稅是25%，最後總結關稅來到15%；中國關稅曾喊到245%，目前階段性關稅是55%，他們也還在進行談判中。所以可得知，台灣在階段性談判達到20%關稅，相較日韓25%、中國55%，台灣在階段性暫時關稅談判結果不算壞，只能期待在總結會議，未來兩周內能達到結論，而台灣最終關稅能跟日韓15%接近。

針對在野不斷呼籲透明、不要黑箱，王定宇解釋，事實上全世界經貿談判都一樣，在談判當中，無所謂黑箱。難道國家跟國家談判都要拿直播給大家看？甚至在所謂保密條件裡，牽涉到兩國間有較好條件，未必要讓第三國知道，所以在談判中並沒有所謂黑箱、對外直播、公開報告等。

但談判結果，每個國家法律要求不一樣，王定宇說，台灣談判結果回來，根據中華民國台灣法律，該怎麼辦就怎麼辦。該向立法院報告的向立法院報告，該經過立法院通過的要讓立法院通過，屬於行政作為、處理就可以的，都根據法律處理，屆時最終談判結果出來，台灣社會看得見、國會監督的到，不會有黑箱情形。

王定宇無奈表示，在談判當下，不斷有特定政治人物喊要公開談判過程，這只是凸顯對國際談判外行外，也增加台美談判中相當多的困擾。另，中國在台灣階段性談判結果出來後又在那邊說三道四，台灣的國民黨立委還說要靠中國力量來對抗跟美國的談判，「仔細看一看，中國的階段性關稅最高到245%，現在也是55%，不知道中國有什麼臉皮對台灣談判結果說三道四？那些說要倚靠中國力量，對美國談判的人，難道你要把台灣談判結果推向55%？」

王定宇強調，關稅對台灣出口貿易影響非常大，台灣數百萬家中小企業、上千萬勞工利益都跟這有關，不要拿台美關稅談判作為諂媚中國的工具，更不該作為政黨鬥爭工具，對國家不好，對人民也不好。「至於中國你先顧好你自己吧，你自己都顧不好了，還對台灣談判結果說什麼？」

而談及無黨籍立委高金素梅聲稱，即使未來最終關稅經立法院表決通過，表決的結果也應由公民複決才能定案，王定宇大酸，「人家國家要對另外一國課關稅，我們來做公民投票、複決，這叫牛頭不對馬嘴。」至於是我國談判附加條件，就根據我國法律，該怎麼做就怎麼做。不斷製造談判中的紛擾，無疑是對台美間談判增加困難而已，對台灣的產業和人民、勞工利益不妥。面對台美關稅談判，我們應更加團結來爭取對台灣更好的條件，相信未來兩周內，台美最終關稅應該會比現在的20%更好。

▲▼民進黨立委林俊憲。（圖／民進黨立委林俊憲國會辦公室提供）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／民進黨立委林俊憲國會辦公室提供）

民進黨立委林俊憲則說，最終協議前台灣的關稅是20%，已經比日本、韓國等台灣主要競爭國家都還要好了，國民黨不要亂唱衰。「台美之間的最後關稅多少，還在協議中，我們目前審慎而樂觀，一定會比20%還要更好。」

林俊憲也請國民黨勇敢提出一個數字，請蔣萬安、盧秀燕、朱立倫給一個數字，你們認為台灣要談到多少才是你們想要的，才是談出對台灣有利的？「請你勇敢一點，敢不敢提一個數字出來？」提太低是國民黨頭殼壞掉，在那邊胡扯；如果提的數字剛好被民進黨達成，那國民黨「雞喙變鴨喙」（閩南語啞口無言之意），根本就講不出話來，現在只會亂罵。

林俊憲指出，現在根本就還在談判中，大家應該要來團結一致。關稅多少影響到台灣產業競爭力，當然政府一定會盡力，談得越低越好，等談出最後結果，等到最終數字出來，國民黨要講話也還來得及。國民黨現在在那邊胡扯亂扯、亂罵什麼20%太高，這是協議前數字，比當時日韓都還要好，在那邊唱衰，不要這樣子，不要當成政治操弄工具。

林俊憲也提到，大罷免是公民團體發起，大家看得很清楚，現在國民黨又把大罷免跟關稅扯在一起，國民黨不要什麼事情都把它政治化，實在非常不應該。

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