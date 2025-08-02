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民進黨志工隊赴災區送物資、救災　設專線成立「物資媒合中心」統籌

▲▼民進黨志工隊前往災區，送募集物資、協助處理復原。（圖／民進黨中央提供）

▲民進黨志工隊前往災區，送募集物資、協助處理復原。（圖／民進黨中央提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨中央黨部今（2）日由中央黨部黨工所組成志工隊，前進台南後壁跟白河地區，協助災區恢復家園。民進黨代理秘書長何博文表示，黨中央動員中央及地方黨部志工，將募集的物資送進災區，協助處理災區復原，並成立「物資媒合中心」，公布專人接聽專線，統籌熱心人士所捐助物資，送至最需要的地方，協助災民早日度過難關，恢復正常生活。

何博文表示，所有災區的災民都是我們親愛的手足、兄弟姐妹，更是人民頭家，民進黨一定會盡全力協助重建家園，並感謝在地立委民代，全力協助災民一起清理家園、重建家園。

何博文指出，週三主席於中常會指示後立即成立「雲嘉南地區災後復原支援聯繫平台」，今日中央及地方黨部共近五十名志工來到災區與災民站在一起。同時也帶來應急物資，包括大型帆布、米袋、消毒水、太空包等，後續也會盡全力支持。

何博文續指，黨中央也將協調各縣市黨部、黨公職成立志工隊，接續至台南、嘉義等災區，全力協助救災；同時，除了清理家園外，未來的家園重建也相當重要，有許多熱心人士願意捐助家電、物資等，黨中央也成立「物資媒合中心」，並公布專線：02-23929989分機229、230，在今日下午一點後，有專人接聽，歡迎社會熱心民眾若要提供物資，可善加利用此一平台，黨中央會轉介到最需要的地方。

何博文表示，稍早前往後壁菁寮國小附近仍有積水，主要是雜物造成阻塞，他偕同志工隊同仁將磚塊、污泥清除後，讓水流能暢通，不再淹水，呼籲大家全力協助災民。藉由今日的抛磚引玉，希望凝聚更多社會力協助，後續的每一天都會和災民站在一起，期望天佑台灣，家園盡早恢復。

▲▼民進黨志工隊前往災區，送募集物資、協助處理復原。（圖／民進黨中央提供）

▲▼民進黨志工隊前往災區，送募集物資、協助處理復原。（圖／民進黨中央提供）

▲▼民進黨志工隊前往災區，送募集物資、協助處理復原。（圖／民進黨中央提供）

▲▼民進黨志工隊前往災區，送募集物資、協助處理復原。（圖／民進黨中央提供）

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