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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝2028國民黨有望重返執政　沈富雄：賴清德「內外交煎」傷得很重

▲前立委沈富雄。（資料照／記者黃哲民攝）

▲前立委沈富雄。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨（1日）召開記者會說明關稅談判進度，然而，前立委沈富雄表示，他在記者會中，看出賴清德治國無方、戰術沒有技巧，他不禁開始覺得，2028年國民黨有望「拿回政權」，再加上大罷免與關稅「內外交煎」下，賴清德如今已經傷得很重。

沈富雄昨日在TVBS政論節目《少康戰情室》中表示，他看賴清德的記者會，可以看出賴總統治國無方，戰略沒有方向，戰術沒有技巧，賴清德只講20%關稅還會變，是暫時性的。

沈富雄說，賴清德這樣講是要給大家一個期望，但是賴清德其實應該講，「20%是天花板」，有可能會下來，但是下來的條件，就是我們市場的自由化，或者是更多的投資。

換言之，沈富雄認為，賴清德應該要去指出，哪些方面，我們可能要讓步，所以我們如果從哪邊犧牲，進而才能夠換得整體關稅的下降。

然而賴清德說，我們跟白宮有保密協議，讓沈富雄覺得這樣的說法很好笑，畢竟白宮要守什麼密？人家都講很清楚了，留下來的這幾個國家，就在15%到20%之間，因為很多地方還沒談妥，就是因為賺太多美國的錢。

此外，沈富雄直言，他真的開始覺得，2028年國民黨拿回政權的希望不是沒有，因為賴清德已經把政權，搞成非常僵硬、僵固，而且肅殺之氣不小，甚至走投無路，要退、承認錯誤，都做不來，但要往前去繼續衝，也衝得沒有力道。

沈富雄強調，如今的賴清德是「內外交煎」，對內就是大罷免，受傷得很重，對外，就是關稅，這個也很嚴重，連財訊傳媒董事長謝金河也講，這個傷非常重。

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