金正恩13歲「籃球少年」密照首度曝光！　清純樣貌判若兩人

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩罕見的童年照片曝光！世宗研究所副所長鄭成長近日在最新著作《鮮為人知的金正恩：第四代公主與籃球教練》中公開了這張從金正恩阿姨手中取得的密照。照片中年僅13歲的金正恩手舉籃球比賽獎杯，臉上仍充滿稚氣。

根據《朝鮮日報》報導，這張照片是鄭成長在2021年親自向金正恩的阿姨取得，但目前他的阿姨已逃亡美國。鄭成長指出，這張照片拍攝於1997年1月，是金正恩從瑞士留學短暫返回平壤期間，與哥哥金正哲一起參加一場籃球比賽時，賽後留下的珍貴畫面。

金正恩的阿姨表示，金正恩從小身高就不高，因此在母親的推薦下，開始接觸籃球。而小小年紀的金正恩也對籃球極度著迷，只要休假就會從早打到晚。

▲北韓領導人金正恩小時候因身高不足才開始打籃球。（圖／達志影像／美聯社）



他的姨丈、前北韓金策工業綜合大學籃球選手的李康（音譯）回憶說，「要從早到晚陪金正恩練球實在很辛苦。」他透露，因為自己一再強調遵守比賽規則的重要性，因此也影響了金正恩。金正恩非常重視運動的公平公正，有一次甚至在平手的比賽中主動說，「就算我們輸了吧」。

書中指出，這些經歷讓金正恩在籃球場上學習到「該退讓時就退讓」的精神，這種態度似乎也影響他日後的行事風格。

姨母高容淑表示，金正恩因打籃球而長高，但李康補充道，自從金正恩不打籃球後就開始發福，除了受家族遺傳影響，金正恩變胖的原因可能還包括飲酒過量。