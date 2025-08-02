金正恩5萬戶重點開發案　工地淪「集體性侵」基地！暗黑內幕曝

▲金正恩力推的開發案建設工地發生多起犯罪事件。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓最高領導人金正恩2021年親自下令推動的「平壤市5萬戶住宅建設計畫」，如今第三期已順利交付，但卻有消息傳出，由於大量軍人與突擊隊員同時投入建設工程，導致現場混亂不已，不僅出現偷竊與群體鬥毆事件，甚至還成為性犯罪溫床，嚴重影響前幾期已入住的居民。

根據《每日北韓》報導，南韓脫北者機構「SAND研究所」旗下媒體SAND Times指出，金正恩為了在2025年促成平壤市5萬戶住宅建成，在工地投入大量人力，甚至動員數萬名軍人和突擊隊員。然而儘管官方事前已嚴格挑選「可靠人選」，但仍難以杜絕亂象。

根據平壤當地線民透露，不少施工人員必須在艱困的工作環境下飽受飢餓與酷熱，因此會偷偷將工地的建材轉賣給市場商人或居民，換取酒、香菸以及現金。而水泥、鋼筋、米糧以及燃料等各類物資，都成為黑市上的交易品項。部分工人甚至根本不認為這些物品是「公有財產」，肆無忌憚地私自處理。諷刺的是，這種轉賣物資的行為，早在1980年代北韓經濟體系崩潰後就屢見不鮮。

市場商人對於這種現象更是樂見其成，因為價格低廉、利潤空間大，因此進一步助長歪風，與工人成為共生關係，進而發展出灰色供應鏈。另一名知情人士表示，在資源遭到轉賣的情況下，建築品質自然會出現問題，偷工減料的情形相當嚴重。即便平壤當局每天都進行思想教育，還派出檢查官前往監督，但只要稍微賄賂，現場主管都會睜一隻眼閉一隻眼。

更令人擔憂的是，一些突擊隊員甚至闖入民宅或公共場所行竊，對無辜女性的性犯罪更是無法阻擋。還有工地曾發生「集體性侵」事件，儘管警方緊急出動處理，但現場幾乎失控。

部分軍人或突擊隊員還會直接到民眾家中討食稱，「我餓了，給我飯吃！」而居民礙於人身安全顧慮，只能無奈交出白米與現金，避免被攻擊。

曾參與平壤黎明通工程的一名脫北軍人李南洙（化名）就爆料，自己當初每天凌晨5時就要起床，被迫連續勞動超過16小時，形容這根本就是「殺人般的工作」。