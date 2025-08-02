中國成最大贏家？川普對巴西咖啡豆「祭50%重稅」　全球貿易洗牌

▲ 美國對巴西咖啡豆的50%關稅恐怕重塑全球咖啡貿易版圖。（示意圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府宣布自8月6日起對巴西咖啡豆課徵50%關稅。分析指出，此舉將重新洗牌全球咖啡貿易版圖，使中國成為最大受益者，同時迫使貿易商尋找間接進入美國市場的途徑。

《路透》報導，美國總統川普7月30日宣布，針對包括咖啡在內的部分巴西產品實施高達50%進口關稅。這項措施將嚴重衝擊大宗商品貿易商及巴西咖啡出口商，恐怕難以為每年約800萬袋銷往美國加工廠的咖啡豆找到新買家。。

數據顯示，美國年消耗約2500萬袋咖啡豆，為全球最大咖啡消費國，其中1/3來自巴西。截至今年6月的12個月來，雙邊貿易額達44億美元。美國資深咖啡經紀商、MJ Nugent & Co.老闆努金特（Michael J. Nugent）警告，「全球咖啡貿易流向將重新洗牌，從聖保羅到西雅圖，從原產地到烘焙商、連鎖咖啡店、雜貨店和上班通勤族，都將感受到衝擊。」

巴西過去向美國出口的巨量咖啡豆相當於衣索比亞全國優質咖啡產量，在關稅衝擊下可能改道，而最大受益者很可能是川普的主要對手——中國。美國咖啡業獨立顧問薛蘭德（Marc Schonland）分析，由於巴西與中國皆為金磚國家集團（BRICS）成員，雙方貿易關係密切，加上川普第一任期曾干擾貿易，更多巴西咖啡豆可能流向中國。

中國咖啡消費正快速成長，年輕專業人士為追求更高咖啡因含量而改喝咖啡，而巴西是其主要供應國。根據巴西出口商協會Cecafe數據，今年上半年巴西對中國出口53.8萬袋咖啡豆。而業界資料顯示，中國咖啡消費量過去10年來每年增長20%，人均消費更是在過去5年內翻倍成長。

美國烘焙商暨經銷商Atlas Coffee Club咖啡主管艾倫德（Logan Allender）也指出，有更多巴西咖啡豆可能轉向歐盟市場，因歐盟對巴西咖啡不課關稅。

不過貿易專家認為，出口商可能透過第三國轉運來規避關稅。農產品大宗商品公司AFEX Ltd.商務副總裁巴塔查亞（Debajyoti Bhattacharyya）表示，「這會增加一些物流成本，但可將關稅影響降低最多10%至15%」，墨西哥、巴拿馬等國皆可作為中轉站，「沒有強大的可追溯供應鏈，關稅就沒意義。我們無法阻止石油流動，為什麼咖啡就可以？」

資深軟性商品分析師甘尼斯（Judith Ganes）認為，美國將咖啡排除在巴西產品廣泛豁免清單之外，顯示川普正將咖啡作為與巴西總統魯拉政治爭端的談判籌碼。川普曾指控，巴西最高法院對其盟友、前總統波索納洛不公，美國也對巴西最高法院法官莫拉斯（Alexandre de Moraes）實施制裁。

美國東岸大型咖啡加工商Downeast Coffee Roasters執行長卡波斯（William Kapos）透露，他正趕著在下周截止日前，將已採購的巴西咖啡從南美運出，因6日前在巴西裝船的咖啡豆可在10月6日前免關稅進入美國。卡波斯也表示，未來將轉向中美洲及非洲採購咖啡豆，但他警告，「所有人都會這麼做，因此美國買家在價格上將受到擠壓。」