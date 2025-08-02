奪命搖搖椅！泰女童「幫同學推」下秒遭反彈重擊　肝臟破裂亡

▲女童遭學校的大型搖搖椅重擊腹部，肝臟破裂身亡。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國烏隆他尼府一所小學發生遊樂設施命案，一名就讀小學三年級的9歲女童7月30日傍晚在學校操場和同學玩樂時，自告奮勇幫朋友推搖搖椅，怎知這個大型遊樂器材卻突然猛力回彈，重擊女童腹部，導致女童當場倒地不起。儘管老師立刻替她CPR急救並緊急送醫，但她仍因肝臟破裂、腹腔大量出血，搶救無效身亡。

根據khaosod報導，在第一時間替女童急救的老師指出，事故發生前學生剛放學，因此許多學生在操場旁的遊樂設施玩耍，並等待家長。當時女童站在大型搖搖椅的後方，幫忙推動坐在上面的同學。

不料搖搖椅往回彈時，直接重重地撞上女童腹部，導致她瞬間倒地、臉色慘白、嘴唇發黑。老師見狀立刻上前急救並通報救護車，但最終仍回天乏術。

女童62歲的祖母表示，孫女的父母已經離婚分居，媽媽已經有了新的家庭，爸爸則是在外面做生意，女童是由姑姑撫養長大，從小成績優異，立志想要當醫生，沒想到卻遭遇橫禍。

祖母指出，自己也曾是老師，強調這種高危險性的遊樂器材不應該出現在校園，因為孩子無法掌握力道，很容易釀禍。

對此，校方已承諾承擔全額喪葬費用，並指出該名學生已投保團體壽險，家屬預計可獲得約6萬泰銖（約新台幣5萬5000元）的保險理賠。校方也會成立調查委員會，進一步釐清責任歸屬及處理後續事宜，以防止類似憾事重演。

警方表示，目前將重點調查操場遊具設置的審核與施工安全是否符合規範，將會評估是哪個單位核准安裝該設施、設計是否合理安全等。此外，由於目擊者多為孩童，情緒仍不穩定，暫時不適合接受調查，因此還需等待一段時間，才能進一步釐清事發過程。