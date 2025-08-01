　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遊樂設施甩到空中「突斷成兩半」　遊客重摔落地23人受傷3送醫

遊樂設施甩到空中「突斷成兩半」　遊客重摔落地23人受傷3送醫。（圖／翻攝自X）

▲沙烏地阿拉伯遊樂園傳出意外。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

沙烏地阿拉伯當地遊樂園傳出恐怖意外，一座能360度旋轉的鐘擺式遊樂設施在半空中旋轉時突然裂開，空中斷成兩半，造成23名遊客受傷，其中3人傷勢嚴重被緊急送醫。

事件7月31日發生在塔伊夫市(Taif)附近遊樂園Green Mountain Resort，從網路流傳影片中可看到，當360度鐘擺遊樂設施在半空中旋轉時，中央擺臂突然傳出斷裂聲，隨即裂成兩半，導致載滿遊客的轉盤座位區墜地，現場傳出巨響與尖叫聲。

目擊者表示，他們看到擺臂突然斷裂，有一部分碎片被拋飛出去，擊中附近民眾，搭乘遊樂設施的乘客因為身上有安全帶保護，所以沒有人被拋出，但仍有不少人受傷。

事件發生後，當地警方、醫療人員與緊急救援人員立即趕到現場，後來對外證實，一共有23名遊客受傷，其中3名傷勢比較嚴重，幸好緊急就醫後沒有生命危險，目前遊樂園暫時關閉，當局已對事件展開調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天
快訊／黃呂錦茹改口認罪　1000萬交保
半導體、232條款僅原則性磋商　賴清德：調查公布後會明朗
關稅20%！彰化水五金業者崩潰：訂單恐跑光
關稅20%！盧秀燕喊話賴清德：快收心處理國家重大危機
快訊／柬埔寨宣布「對美商品零關稅」！　再買10架波音
有自信談比20%低？　賴清德：還沒簽會議總論但完成階段性成果
台灣投資逾3000億美元換20%關稅？　賴清德：簽保密協議盼
台灣關稅20%！　3行業海嘯第一排
賴清德：對美談判必須向國會負責　「一定會向立院報告取得同意」
「讓那麼多還是實質32%！」　藍委批賴清德：1年多辦了哪些大
快訊／20%不是目標　賴清德：繼續談判爭取更有利稅率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女摔出摩天輪包廂　「掛30公尺空中」轉一圈崩潰：我要掉下去了

睡覺被詭聲吵醒　17歲女發現飯店男「鐵絲伸進門縫」想打開房門

新聞直播前「女記者遭機車男搶劫」　她驚恐追凶喊：是預謀犯案

流浪犬天天守家門口等下班　女心軟決定收編「牠竟帶貓朋友蹭住」

主人亂餵飼料「胖成阿嬤養的」　74克倉鼠收容所努力瘦身找新家

收養小貓連哭48小時「聽1聲音才停」　她回收容所發現心碎真相

快訊／川普降稅換大單！　柬埔寨宣布「對美商品零關稅」

一家四口健行遭男持刀攻擊　媽先帶2女兒逃生「返回救丈夫」雙亡

30分鐘達成協議！南韓官員曝背後2秘訣　讚川普「談判大師」

她赫見體重計「2筆54kg紀錄」：不是我！懷疑尪又偷吃

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【泰格與雪兒】中華電信

快訊／川普降稅換大單！　柬埔寨宣布「對美商品零關稅」

一家四口健行遭男持刀攻擊　媽先帶2女兒逃生「返回救丈夫」雙亡

30分鐘達成協議！南韓官員曝背後2秘訣　讚川普「談判大師」

她赫見體重計「2筆54kg紀錄」：不是我！懷疑尪又偷吃

川普關稅政策盤點！蘋果也難倖免　科技、能源成下一波目標

遊樂設施甩到空中「突斷成兩半」　遊客重摔落地23人受傷3送醫

關稅「很好很順利」！　川普嗨喊：很快進帳數千億美元

美中談判進度曝！貝森特「有信心達協議」　川普尚未點頭

川普還有一招！「洗產地」轉運商品　全部加徵40%關稅

專家曝2解法！台灣最終稅率有望「降至15%」　與日韓同級

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

張睿家認了隱婚6年！「回家會跪算盤」不敢說　婚宴加到20桌砸300萬

關稅20%僅60分需「補考」！ 商總許舒博：輸日韓對台壓力大

夢想家教練團異動！　昔傳奇控衛陳世念卸下助教職務

端4千億美元換更低稅率？「賴清德喊保密」　PTT炸鍋：日韓都能說

快訊／認幽靈罷免換自由！黃呂錦茹改口認罪　1000萬交保

對美談判就差最後一步　賴清德拋2原則、2目標：台美互相了解立場

日情侶檔YTR爆性醜聞！男友「性侵女偶像」懷孕逼墮胎…她怒斬5年情

霍佛德預計與勇士簽2年約　他和「小手套」都在等庫明加

大茗X莫恩先生推「酪梨奶蓋鐵觀音布丁」　每日限量100份

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

國際熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

台灣20％稅率　與斯里蘭卡、越南並列

台灣關稅有結果？川普將壓線宣布

39名少男慘死　數十人陰莖被切除！「奪命成年禮」Ulwaluko結束了

台灣列第3類　美官員：未簽協議+高逆差

白宮：最新稅率8／7生效　緩衝條件曝

曾拍成人無碼片！　日正妹「出道5天」被迫退團

對等關稅8／1開徵　美股重挫330點

川普同意！對墨關稅延90天

台灣關稅太高　日韓歐「砸千億」換降稅

更多熱門

相關新聞

女摔出摩天輪包廂　掛30公尺空中轉一圈崩潰

女摔出摩天輪包廂　掛30公尺空中轉一圈崩潰

巴西南部當地一遊樂園傳出意外，一名女遊客搭乘摩天輪時不慎摔出包廂，整個人懸掛在30公尺高空中，她只能緊緊抓著欄杆、大聲呼叫求救，驚險畫面在網路上瘋傳。

18歲女頭髮卡遊樂設施　四分之三頭皮被撕掉

18歲女頭髮卡遊樂設施　四分之三頭皮被撕掉

2歲童抱腿上摔出雲霄飛車　爸救兒也跳出座位

2歲童抱腿上摔出雲霄飛車　爸救兒也跳出座位

台灣「遊樂園大黑馬」低調崛起！打敗劍湖山、六福村

台灣「遊樂園大黑馬」低調崛起！打敗劍湖山、六福村

沙烏地阿拉伯「沉睡王子」過世　得年36歲

沙烏地阿拉伯「沉睡王子」過世　得年36歲

關鍵字：

遊樂園遊樂設施沙烏地阿拉伯TaifGreen Mountain Resort

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

台灣關稅20％！賴清德：暫時性關稅　可望再調降

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面