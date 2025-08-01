遊樂設施甩到空中「突斷成兩半」　遊客重摔落地23人受傷3送醫

▲沙烏地阿拉伯遊樂園傳出意外。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

沙烏地阿拉伯當地遊樂園傳出恐怖意外，一座能360度旋轉的鐘擺式遊樂設施在半空中旋轉時突然裂開，空中斷成兩半，造成23名遊客受傷，其中3人傷勢嚴重被緊急送醫。

事件7月31日發生在塔伊夫市(Taif)附近遊樂園Green Mountain Resort，從網路流傳影片中可看到，當360度鐘擺遊樂設施在半空中旋轉時，中央擺臂突然傳出斷裂聲，隨即裂成兩半，導致載滿遊客的轉盤座位區墜地，現場傳出巨響與尖叫聲。

Shocking footage from an amusement park in Taif, eastern Saudi Arabia, shows a ride called "360" collapsing while full of people. Dozens were injured, some seriously. pic.twitter.com/aiweHPczjs — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) July 31, 2025

目擊者表示，他們看到擺臂突然斷裂，有一部分碎片被拋飛出去，擊中附近民眾，搭乘遊樂設施的乘客因為身上有安全帶保護，所以沒有人被拋出，但仍有不少人受傷。

事件發生後，當地警方、醫療人員與緊急救援人員立即趕到現場，後來對外證實，一共有23名遊客受傷，其中3名傷勢比較嚴重，幸好緊急就醫後沒有生命危險，目前遊樂園暫時關閉，當局已對事件展開調查。