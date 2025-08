遊樂設施甩到空中「突斷成兩半」　遊客重摔落地23人受傷3送醫

▲沙烏地阿拉伯遊樂園傳出意外。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

沙烏地阿拉伯當地遊樂園傳出恐怖意外,一座能360度旋轉的鐘擺式遊樂設施在半空中旋轉時突然裂開,空中斷成兩半,造成23名遊客受傷,其中3人傷勢嚴重被緊急送醫。

事件7月31日發生在塔伊夫市(Taif)附近遊樂園Green Mountain Resort,從網路流傳影片中可看到,當360度鐘擺遊樂設施在半空中旋轉時,中央擺臂突然傳出斷裂聲,隨即裂成兩半,導致載滿遊客的轉盤座位區墜地,現場傳出巨響與尖叫聲。

Shocking footage from an amusement park in Taif, eastern Saudi Arabia, shows a ride called "360" collapsing while full of people. Dozens were injured, some seriously. pic.twitter.com/aiweHPczjs