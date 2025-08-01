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4歲女童偷溜出門超商逗留　桃園警「1奇招」找到她父母助返家

▲4歲女童偷偷溜出家門逗留超商內，警方將她帶返派出所。（圖／大園警分局提供）

▲4歲女童偷偷溜出家門逗留於超商內，警方將她帶返派出所。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名4歲女童偷偷溜出門跑到超商裡面逗留，店員見女童獨自一人於是通報警方，員警耐心詢問出女童父母的姓名，立即想起之前曾處理過其父母的物品遺失案件，有留下聯絡方式，隨即聯繫女童母親前來將人平安帶回。

▲▼員警耐心溝通並在點心攻勢下，順利問出父母姓名，通知母親前來帶返家。（圖／大園警分局提供）

▲▼員警耐心溝通並在點心攻勢下，順利問出父母姓名，通知母親前來帶返家。（圖／大園警分局提供）

大園分局草漯派出所昨日15時許接獲超商店員報案，有一名女童獨自在超商內徘徊許久，身旁也沒有大人陪同，似乎迷路肚子餓，請警方到場協助。巡佐陳世昌、警員蔡佳恩獲報前往關心，但女童年幼不太會表達，說不出自己的姓名及住處，於是先將女童帶回派出所休息，並自掏腰包買了點心讓她果腹。

經過員警不斷耐心溝通之下，慢慢化解女童對陌生人的心防，總算得知女童父母的姓名，員警一聽覺得耳熟，想起之前曾處理過其父母遺失物品的為民服務案件，經查詢聯絡電話，順利通知女童的母親前來接人。女童母親趕到派出所看見寶貝女兒平安無事這才鬆了一口氣，並表示女兒原本在保姆家睡午覺，沒想到她會趁保姆睡著時偷跑出門，幸好有熱心的店員和員警及時伸出援手，才沒有發生其他意外，非常感謝警方的幫忙。

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