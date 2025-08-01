快訊／川普降稅換大單！　柬埔寨宣布「對美商品零關稅」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布，自8月1日起將原本對柬埔寨的對等關稅稅率降至19%。面對川普降稅，柬埔寨也迅速回應，宣布全面取消對美國商品的進口關稅，同時還祭出另一項採購計畫，準備向美國波音公司（Boeing Co.）採購最多20架737 Max客機。

根據《柬中時報》、《彭博》報導，柬埔寨副總理暨發展理事會（CDC）第一副主席孫展拓1日於記者會表示，柬國已完成關稅調整，所有美國進口商品稅率統一降為零，取消原有部分品項高達35%、5%、7%等稅率，「從今日起，所有美國商品進入柬埔寨將全面免徵進口關稅。」

此外，孫展拓也透露，國營航空公司「柬埔寨航空」（Air Cambodia Co.）正與波音洽談採購10架737 Max飛機，並保留再買10架的選項，藉此進一步回應川普政府對雙邊貿易關係的關注。目前柬埔寨航空的機隊僅有6架飛機，其中包含歐洲空中巴士（Airbus SE）機型。

外界分析認為，柬國此舉等於一箭雙鵰，不僅可改善對美貿易逆差問題，也有助於取得更優惠的對美出口條件。孫展拓也坦言，與美方談判期間，美方提出包括非關稅障礙、商品採購及制度改革等議題，柬方對此給予正面回應，並承認進口檢驗制度與勞工標準「確實需要改進」。

事實上，川普政府此次對柬、泰兩國下調關稅，被視為在該區域衝突升溫後的緩和措施。此前因柬泰邊境爆發致命衝突，川普曾揚言凍結與兩國的貿易協議。

如今美國對柬埔寨稅率降至19%，柬方也公開感謝川普，孫展拓更直言，「我們感謝川普總統賦予我們這項互惠待遇，他應該被提名諾貝爾和平獎，因為他成功推動了泰國與柬埔寨停火。」

在被問及區域競爭力時，孫展拓則信心滿滿指出，即便稅率與鄰國持平，柬埔寨依然具備明顯優勢，包括勞動力低廉、年輕人口結構、地理位置居中，以及為外資設計的誘人投資法規，擁有輻射2.5億人口的大湄公河次區域市場。

孫展拓強調，「正是憑藉這些優勢，我們有信心在統一稅率環境下，不僅能夠參與競爭，更有能力贏得市場。」