再添一國力挺！　柬埔寨宣布：將提名川普角逐「諾貝爾和平獎」

▲美國總統川普（Donald Trump）近日成功斡旋柬埔寨與泰國的邊境衝突。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日成功斡旋柬埔寨與泰國的邊境衝突，讓兩國在長達十多年的緊張情勢中首度達成停火協議，讓全球見證其調停實力。柬埔寨副總理孫占托（Sun Chanthol）1日公開表示，將提名川普角逐諾貝爾和平獎，感謝他為促成和平所做的貢獻。

據《路透社》報導，孫占托在首都金邊向媒體證實，「我們感謝他為了和平所做出的巨大努力，他值得這個提名。」稍後面對記者簡訊查證，他也簡短回覆：「是的。」

事實上，這已是川普近期第三次獲得國際提名角逐諾貝爾和平獎。早在6月，巴基斯坦就因川普協助化解與印度的邊境紛爭，宣布將為其遞交提名。7月，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也公開表示，他已經向獎項委員會推薦川普。

柬泰邊境戰火自7月爆發以來，造成至少43人死亡、超過30萬人流離失所，成為雙方十多年來最嚴重的軍事衝突。根據報導，川普日前一通關鍵電話打破僵局，促成雙方在7月28日於馬來西亞展開談判，最終達成停火共識。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也在社群平台X發文，力挺川普斡旋有功，「是川普讓雙方停火成真。該給他一座諾貝爾和平獎！」

除了和平調解，川普近期在經貿政策上也對柬埔寨釋出善意。原先美方計畫對柬國商品課徵49%關稅，後雖調降至36%，但孫占托曾表示，即使如此也將重創柬國依賴出口的成衣與鞋類產業。所幸，美國最終決定將稅率進一步調降至19%。孫占托對此也表達感謝。