印度滅門血案！女主人遭巫師「栽贓下蠱」　200村民燒死一家5口

The witchcraft murders that shook an Indian village https://t.co/Afkh4Md7Hd — BBC News (World) (@BBCWorld) August 2, 2025

記者王佩翊／編譯

印度比哈爾邦特加瑪村（Tetgama）發生一起滅門血案，死者一家被村內的巫師指控，對另一名村民的兒子施加巫術，導致其死亡，嫌犯因此召集全村村民與200名暴徒，包圍被害人一家6口，當時僅1名少年脫逃成功，撿回一命，其餘5人則是遭到毆打，並活活被燒死。

根據BBC報導，特加瑪村是一個部落村莊，居住著22個家庭，由於當地長期教育資源貧乏，且因為過於貧窮，兒童為了隨父母到磚窯工作，紛紛輟學。未受教育的村民習慣依賴巫師治療，而非醫療體系，導致迷信橫行。

這起恐怖的滅門殺人案發生在7月6日晚間10時，當時71歲的老婦人卡托（Kato Oraon）、長子巴布拉爾（Babulal Oraon）、長媳西塔（Sita Devi）、孫子曼吉特（Manjit Oraon）以及孫媳拉尼（Rani Devi）遭到上百人包圍攻擊、虐殺，全家僅剩10多歲的小兒子趁亂逃出，成為唯一倖存者。

根據警方的調查報告，被列為主要被告的拉姆德夫（Ramdev Oraon）的兒子在事發前10天病逝，但巫師聲稱，是卡托一家人動用巫術殺害他的兒子。

巫師告知拉姆德夫，卡托和她的媳婦西塔是女巫，而拉姆德夫兒子的死，就是她們施咒所害。事發當天，拉姆德夫帶著自己另一名病重的姪子前往卡托家，並要求他們在半小時內將他治好。暴民們隨後將年邁的卡托拖出家門，並把正在隔壁村莊探望母親的西塔叫回來。

暴民情緒越來越激動，開始攻擊2名無辜女性，而作為家中的男丁，巴布拉爾與曼吉特立刻上前阻止，卻反遭群眾毆打，孫媳拉尼在護夫過程中也被攻擊。

根據警方調查紀錄，拉姆德夫動員超過200名暴徒，手持棍棒與刀子，將5人捆綁，拖到池塘邊，一路虐待毆打，隨後趁著5人半死不活時，淋上汽油活活燒死，最後在將遺體裝進麻袋遺棄。

警方直到事發後11小時才獲報，至今已鎖定了23名村民行兇，另外還有150至200名不具名人士涉案。指控卡托動用巫術的巫師已被逮捕，但主嫌拉姆德夫仍在潛逃。警方事發隔日從池中打撈焦屍，初步研判5名死者是被活活燒死。