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印度超狂2歲童「對決眼鏡蛇」！一口咬死毒蛇　嚇壞阿嬤

▲▼印度2歲童「和眼鏡蛇對決」！一口咬死毒蛇。（圖／翻攝自X）

▲印度男童咬死眼鏡蛇後，入院接受蛇毒治療，目前已經脫離險境。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

印度一名2歲男童在自家門外玩耍時，竟被一條3英尺（約90公分）長的眼鏡蛇攻擊，眼鏡蛇當場緊緊纏繞住他的手臂，男童家人嚇得隨即上前救人，沒想到還來不及反應，男童已經狠狠地咬著蛇頭，將毒蛇當場咬死，驚人一幕讓現場親人震驚不已，男童則是隨即失去意識，目前已被送院治療，所幸確認無生命危險。

根據《每日星報》報導，印度比哈爾邦班卡托瓦村（Bankatwa）一名年僅2歲的男童戈文達（Govinda Kumar）25日下午在自家門外玩耍時，看到一條眼鏡蛇，調皮的小男孩立刻朝牠丟了一塊磚頭，此舉當場惹怒眼鏡蛇，毒蛇隨即纏住男童的手臂。

男童的家人聽到動靜後衝出家門，看到男童被毒蛇纏繞，原本想上前救他，沒想到卻發現男童已經用力咬住蛇頭，當場將毒蛇咬死。男童的奶奶瑪蒂斯瓦莉（Mateshwari Devi）回憶道，「我們看到蛇纏在孩子手上時立刻衝過去，但他已經自己咬死那條蛇了。」

事發後不久，小男童便失去意識，家人連忙將他送往當地醫療中心急救。後續他被轉送到位於貝蒂亞（Bettiah）的政府醫學院醫院（GMCH），接受進一步治療與觀察。醫療團隊不敢大意，緊急替他進行蛇毒治療，所幸救治及時，戈文達目前情況穩定，只需持續用藥，並在醫療團隊的監督下接受治療即可。

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