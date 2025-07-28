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少女突遭一路尾隨狂追！　3陌生男「開車堵人」太驚悚

▲▼女孩突遭一路尾隨狂追！　她悚憶3男「開車堵人」太驚悚。（圖／翻攝IG）

▲3名少女在邦加羅爾遭到陌生男子跟蹤。（圖／翻攝IG，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印度邦加羅爾（Bengaluru ）3名少女在光天化日下，遭到另一群陌生男子跟蹤，甚至開車堵住道路，她們拍片蒐證，並把這段恐怖經歷分享至社群媒體，引發各界怒火與譁然。

3名少女前往「拉梅什瓦拉姆咖啡廳」（Rameshwaram Cafe）用餐，結束後在附近的JP那加爾區（JP Nagar）散步，卻在此時發現，一群年紀稍長的男人，正在偷偷跟蹤她們。

其中一名少女在影片中驚恐說道，「他們現在還在跟蹤我們，一開始是徒步跟蹤，但就在我們叫的車抵達之前，他們突然開車停在我們面前，然後駕駛同一輛車追趕我們。」

▲▼女孩突遭一路尾隨狂追！　她悚憶3男「開車堵人」太驚悚。（圖／翻攝IG）

少女們試圖向嘟嘟車司機求助，對方卻顯得漠不關心，遑論伸出援手，「我們試圖跟司機說，但他根本不在乎。這把我們給嚇壞了，因為他們還是繼續跟蹤我們。」幸好，詭異男子最終在車陣中跟丟了，少女們也平安回到家。

Instagram帳號「suha_hana88」分享影片並寫道，「3個詭異的男人，3名受創的女孩。」網友憤怒與心疼之餘，紛紛建議，如果遇到類似情況，應該待在人多的地方，並且「繞路」確認是否仍被跟蹤，千萬別直接回家，以免暴露住址。也有人詢問是否記得車牌號碼，應該立刻去報警。

《新德里電視台》寫道，在印度，女性安全仍是一個迫切問題，騷擾與跟蹤案件，普遍到驚人的地步，而這段令人不安的影片，再度掀起針對女性安全的廣泛憤怒與擔憂。

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