主持人翟翾宣布離職！淚崩：堅持兩岸尋根交流、不願讓祖先蒙羞

▲翟翾在直播節目上淚崩。（圖／翻攝自直播畫面）

記者曾羿翔／綜合報導

知名電視台主持人翟翾於8月1日正式離職，並在個人YouTube節目中坦承，這次離開並非因為自媒體經營有成，而是希望投入推動兩岸交流的節目內容。她認為，如果僅安於現狀、停留在舒適圈，恐將成為她人生的遺憾。

翟翾透露，早在4月底她便前往中國大陸進行尋根之旅，試圖透過自己家族的故事，讓大家了解兩岸就是一家人。不過她指出，相關行程卻遭部分綠營媒體抹黑，誤指她在當地發表不當言論。

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對於外界批評與輿論壓力，翟翾表示，作為一位自由媒體人，她願意正面回應，也不會因風波而退卻。她認為，在當前社會氣氛中，連尋根這類個人歷史都可能被政治化，是令人憂心的現象，但她仍選擇繼續前行。她強調，兩岸尋根交流是非常重要的事，因此8月將持續參與相關活動。

談及辭職決定時，翟翾語帶哽咽地說，自己沒有選擇退縮，也沒有做出讓祖先蒙羞的決定。她還說，這並非逃避，而是面對困境的勇敢選擇，她希望透過行動，打破當前對兩岸交流的封鎖與誤解，朝著更開放理解的方向邁進。

底下有許多網友現身留言打氣、「翟翟不要哭，選擇一條要挑戰的路就已經很勇敢了」、「翟翟三觀正確」、「妳很勇敢，做自己想做的事情，也實踐理想，相信都會更好的」。

▼翟翾宣布離職。（圖／翻攝自翟翾IG）