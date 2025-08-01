一家四口健行遭男持刀攻擊　媽先帶2女兒逃生「返回救丈夫」雙亡

▲28歲男教師被控殺死夫妻。（合成圖／翻攝自臉書與Washington Co. Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國阿肯色州傳出命案，43歲男子柯林頓(Clinton Brink)與41歲妻子克莉絲汀(Cristen Amanda Brink)帶著2名女兒觀光健行時，突然遭一名男子持刀攻擊，克莉絲汀第一時間先帶著2名女兒逃走，把女兒送到安全地帶後返回去找丈夫，結果2人都遭到殺害。警方認為事件是隨機攻擊。

事件7月26日發生在當地州立公園Devil's Den State Park，警方表示，這對夫妻帶著孩子在健行步道上散步時，突然遭到一名陌生男子攻擊，警方根據2名女童的描述，後來逮捕28歲男子麥甘(James Andrew McGann)。

警方表示，事件發生時，柯林頓為了保護家人，立即與麥甘展開搏鬥，克莉絲汀則帶著2名女兒逃到安全地帶，確保2名女兒安全後，又涉險回到丈夫身邊、想要幫助對方，結果2人都不幸遇害。

警方在經過4天的追查，終於在7月30日將凶嫌麥甘逮捕，並確認他的DNA與現場血跡符合。當地媒體指出，麥甘是一名曾在路易斯維爾市(Lewisville)任職的教師，22023年因被申訴不當行為而被停職，警方目前尚未找到他與受害者有關連的證據，認為事件是隨機攻擊，犯案動機仍在調查中。