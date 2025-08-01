賴清德：對美談判必須向國會負責　「一定會向立院報告取得同意」

▲總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）



記者杜冠霖／台北報導

針對美國1日通知台灣，對等關稅稅率為20％，總統府上午11時30分舉行「因應美國對等關稅政策記者會」，總統賴清德親自說明現階段談判進度。對於民眾黨痛批談判黑箱、國民黨指是重大挫敗，賴清德回應，談判簽有保密協定，在確定最終稅率前不得公布細節，「但談判過程中不斷跟美國說明，攸關國會權力的一定要經過國會同意，台灣是民主國家、法治社會，必須向國會跟社會負責，談判完成後，攸關國會權力部分一定會報告、取得同意」，而此刻不宜貿然定位這次談判成功或失敗。

賴清德表示，這次美國對世界各國所推動的新關稅政策，談判國家很多、大家都遵守經貿談判慣例，簽有保密協定，在沒有總結會議確定最終稅率前，雙方都不得公布談判細節，台灣也不例外。

賴清德指出，自從4月2日以來，台灣跟美國的談判進行都秉持誠意、解決雙方貿易逆差，朝雙贏方向進展，雖然已經完成技術性磋商，但目前還沒有進行最後總結性會議，雖然已經完成階段性成果，從32%降到20%，但會繼續努力爭取最後更好的稅率。

賴清德強調，在完成談判前，必須尊重國際間經貿談判約定，要強調，「談判過程中不斷跟美國說明，攸關國會權力的一定要經過國會同意，台灣是民主國家、法治社會，必須向國會跟社會負責，談判完成後，攸關國會權力部分一定會報告、取得同意」。

賴清德表示，也會跟台灣社會妥善說明、贏得支持，方便未來落實最後完成的談判協議，至於談判結果剛剛已經聽到，雖然還沒有總結性會議跟最終稅率，目前已經有階段性成果，此刻不宜貿然定位這次談判成功或失敗。

賴清德指出，談判團隊此刻需要在野黨支持跟鼓勵，第一線非常辛苦，基於國家跟產業利益、糧食安全、國人健康在談判，這時候期待在野黨能多給予支持。