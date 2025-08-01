「讓那麼多還是實質32%！」　藍委批賴清德：1年多辦了哪些大事

▲立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

白宮公布的最新名單可知，台灣被美方列入20%調整後關稅國。國民黨立委賴士葆對此表示，「關稅20%、匯率12%，讓了那麼多到頭來還是實質32%」，而且到現在也還沒公布明確條件，賴清德當總統一年多，到底辦了哪些事？

本次最新調整的《附件一》清單中，台灣被明確列為「20%稅率國」，意即未來對美出口商品，將面臨20%的附加從價稅。稍早總統賴清德發文表示，台灣的「暫時性關稅」為20%，因為台美雙方還沒完成總結會議，「只要後續達成協議，可望再調降稅率」。

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對此，賴士葆就在臉書上發文表示，「關稅20%、匯率12%，讓了那麼多到頭來還是實質32%」，未來政府可以調控的，最多就是在匯率上觸碰美國底線，而到目前為止，也還沒有公布明確條件。

賴士葆認為，「美國蓋牌國際上都認為是為中美談判而低調，而台灣蓋牌則是賴清德的個性使然，遇到麻煩就是閃躲逃！最後再用各種民主相關詞彙掩飾，當總統當了一年多，到底辦了哪些大事？」他也拋問，為什麼不趕快公布談判結果，讓全民早點準備，以面對衝擊？

貼文曝光後，底下網友回應，「台積電白送了」、「20%用多少投資換來的」、「預料中的事」、「關關難忍關關忍」。也有網友則說，「原來全世界只有台灣有匯率」。