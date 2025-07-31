睡覺被詭聲吵醒　17歲女發現飯店男「鐵絲伸進門縫」想打開房門

▲少女在飯店住宿時遇到恐怖事件。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國一名17歲少女與2名水球隊友一同住在加州飯店時遇到恐怖事件，3名少女在房間休息時，突然發現有人從門外伸進一根很長的鐵絲，試圖打開飯店房間門，把她們嚇了一大跳。

名叫夏洛特(Charlotte)的17歲少女用手機拍下驚險事件，她向當地媒體表示，她與水球隊隊友到當地參加比賽，入住在園林市(Garden Grove)飯店Marriott Delta Hotel中。

3名少女正在睡覺時，被金屬摩擦門把的聲音吵醒，醒來發現有人從門縫中伸進來一根很長的細鐵絲，試圖用鐵絲勾住門把開門。

夏洛特表示，「我當時第一個想法是有人想進來綁架我們，真的非常害怕」，她後來勇敢抓住鐵絲，並且試圖與門外的人對話，結果聽到一名男子回話，「哈囉，有人在裡面嗎」。

夏洛特的母親表示，她把事件通報給飯店經理後，對方承諾會對房間進行檢查，並把孩子們安排到別的房間，事後承認涉案男子是飯店員工，「當我詢問那名男子是否會被開除時，他們告訴我，將會這樣做」。

由於家長無法確認那名男子進入房間的意圖，在無法獲得飯店滿意解釋的情況下，決定向警方報案。飯店對外聲明表示，他們已將想要擅自進入房間的男員工開除，其他涉案員工也已採取處分，確保類似事件不會再發生。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​