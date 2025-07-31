　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

睡覺被詭聲吵醒　17歲女發現飯店男「鐵絲伸進門縫」想打開房門

▲▼ 飯店,酒店,玻璃杯,瓶裝水。（圖／CFP）

▲少女在飯店住宿時遇到恐怖事件。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國一名17歲少女與2名水球隊友一同住在加州飯店時遇到恐怖事件，3名少女在房間休息時，突然發現有人從門外伸進一根很長的鐵絲，試圖打開飯店房間門，把她們嚇了一大跳。

名叫夏洛特(Charlotte)的17歲少女用手機拍下驚險事件，她向當地媒體表示，她與水球隊隊友到當地參加比賽，入住在園林市(Garden Grove)飯店Marriott Delta Hotel中。

3名少女正在睡覺時，被金屬摩擦門把的聲音吵醒，醒來發現有人從門縫中伸進來一根很長的細鐵絲，試圖用鐵絲勾住門把開門。

夏洛特表示，「我當時第一個想法是有人想進來綁架我們，真的非常害怕」，她後來勇敢抓住鐵絲，並且試圖與門外的人對話，結果聽到一名男子回話，「哈囉，有人在裡面嗎」。

夏洛特的母親表示，她把事件通報給飯店經理後，對方承諾會對房間進行檢查，並把孩子們安排到別的房間，事後承認涉案男子是飯店員工，「當我詢問那名男子是否會被開除時，他們告訴我，將會這樣做」。

由於家長無法確認那名男子進入房間的意圖，在無法獲得飯店滿意解釋的情況下，決定向警方報案。飯店對外聲明表示，他們已將想要擅自進入房間的男員工開除，其他涉案員工也已採取處分，確保類似事件不會再發生。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鯉魚山恐怖命案　男渾身血慘死
快訊／關稅最新！　行政院：台美正進行聯合聲明討論
割喉、刺頸、捅胸、破腹　恐怖男「1分鐘4刀」殺女公關
葉林傳父喪中遭檢調多路搜索　從議會帶走一登機箱
iPhone 17全系列模型照流出　4新機型與配色曝光
150萬私物被割爛　女公關死前PO文：沒與客人發生關係
快訊／南投宣布3校下午停班課　2校明停班課
普發現金1萬政院不覆議！　將聲請釋憲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新聞直播前「女記者遭機車男搶劫」　她驚恐追凶喊：是預謀犯案

女摔出摩天輪包廂　「掛30公尺空中」轉一圈崩潰：我要掉下去了

收養小貓連哭48小時「聽1聲音才停」　她回收容所發現心碎真相

女上班被61歲男高速車撞死　監視器拍到「他腿上坐裸女」狂歡

迷路貓「誤闖地鐵車廂」狂吸800萬點閱爆紅　女好心救援結局曝

女路邊吃飯被「微笑柯基犬」搭訕秒融化　2億網被電暈：太會撩

夏威夷掀海嘯！「郵輪急撤」丟包600人　乘客驚恐狂奔畫面曝

美國海軍F-35戰機墜毀　飛行員彈射逃生

睡覺被詭聲吵醒　17歲女發現飯店男「鐵絲伸進門縫」想打開房門

「日本OL太甜美」全球爆紅！這張照狂吸7600萬觀看　馬斯克也轉發

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

夏威夷掀海嘯！「郵輪急撤」丟包600人　乘客驚恐狂奔畫面曝

美國海軍F-35戰機墜毀　飛行員彈射逃生

睡覺被詭聲吵醒　17歲女發現飯店男「鐵絲伸進門縫」想打開房門

「日本OL太甜美」全球爆紅！這張照狂吸7600萬觀看　馬斯克也轉發

友台大咖！　金融時報：美參院軍事委員會主席8月率團訪台

專家警告「海嘯不只一波」！北海道凌晨浪高70cm　維持部分警報

美國商務部長：美國與柬埔寨、泰國達成貿易協議

女摔出摩天輪包廂　「掛30公尺空中」轉一圈崩潰：我要掉下去了

美10大貿易逆差國「只剩台灣沒公布」　川普關稅大限倒數中

兩周後見川普！南韓總統府曝「關稅15%談判秘辛」　不開放進口美牛

AI「裝成人類」成功通過驗證　ChatGPT自動點選「我不是機器人」

19歲車手取款35萬交付1物　下場要關1年5個月

快訊／台東鯉魚山觀音亭「1男渾身血慘死」！　身上超深刀傷

疫情間跑去拍A片！石原希望潛男校談禁忌戀　火辣身材被抓包是女的

夏威夷掀海嘯！「郵輪急撤」丟包600人　乘客驚恐狂奔畫面曝

大全聯吉祥物「大全熊」曝光！「發仔」長耳朵網驚：福利熊偷生？

對等關稅已完成技術性磋商　行政院曝：台美正進行聯合聲明討論

新台幣午盤貶逾2角　叩關30元字頭

快訊／國3北上遊覽車遭2車追撞　3人受傷回堵2公里

「交易大熱門」蘇亞雷斯回鍋水手！　響尾蛇換潛力股補未來

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

國際熱門新聞

川普將簽政令　對未達協議國家祭更高關稅

彭博：官員解讀「台灣稅率15%」　將對美投資4000億美元

快訊／川普：將對韓國徵收15％關稅稅率

川普與中談判　恐在台灣議題讓步

「台灣與柬埔寨達成停火協議」瑞士大報搞烏龍　台灣上頭版了

台積電的好消息！　ASML傳豁免15%美國關稅

俄8.8強震後　克柳切夫火山噴發！

海底傳怪聲？4頭鯨魚擱淺瘋傳「地震前兆」

奧運金牌離世　長眠5000多公尺高山

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

與美敲定15%關稅　南韓不擴大美牛市場

Fed澆冷水！不降息美股收黑171點

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

中國戰機殲-20飛越對馬海峽　日韓軍方不知情

更多熱門

相關新聞

兩周後見川普！南韓曝「關稅15%談判秘辛」

兩周後見川普！南韓曝「關稅15%談判秘辛」

美國總統川普證實，南韓關稅為15%，並向美國挹注3500億美元作為投資基金，包含造船業的投資，且南韓花費1000億美元購買液化天然氣（LNG）。對此，南韓方面則強調，最終並未向美國開放農產品和30個月齡以上牛肉進口。

阻川普關稅落地　參院民主黨人最後一搏

阻川普關稅落地　參院民主黨人最後一搏

川普對美中會談結果有信心：相信會達成公平協議

川普對美中會談結果有信心：相信會達成公平協議

Fed鮑威爾打臉川普：關稅占核心通膨30%到40%

Fed鮑威爾打臉川普：關稅占核心通膨30%到40%

快訊／川普：將對韓國徵收15％關稅稅率

快訊／川普：將對韓國徵收15％關稅稅率

關鍵字：

飯店加州Marriott Delta HotelGarden Grove北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

更／全台7縣市鄉區停班停課一覽

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

中華電信手機市話全不通

更／豪雨4天　全台停班停課一覽

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

割喉女公關前男友社群曝！1天前嗆：這女的更瞎

說「可能被砍」遭割喉　女才拿保護令

即／高雄一家五口墜谷！找到17歲女已明顯死亡

夜店女公關遭拖樓梯割喉亡！民眾嚇傻

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面