LIVE／賴清德親上火線說明20％暫時性關稅　6官員陪同接受媒體QA

記者陶本和／台北報導

針對美國1日通知台灣，對等關稅稅率為20％。總統府上午11時30分將舉行「因應美國對等關稅政策記者會」，總統賴清德將親自說明現階段談判進度，並接受媒體提問，而行政院長卓榮泰、行政院政委兼總談判代表楊珍妮等官員，也會一同出席記者會。《ETtoday新聞雲》安排全程直播。

賴清德稍早透過社群媒體初步說明表示，台灣的「暫時性關稅」為20%，主要原因是談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議；他說，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

對此，總統府規劃上午11時30分舉行「因應美國對等關稅政策記者會」，由賴清德親自上火線，對外說明現階段談判進度，並接受媒體提問；而蕭美琴副總統、行政院卓榮泰院長、總統府潘孟安秘書長、國安會吳釗燮秘書長、行政院龔明鑫秘書長、行政院楊珍妮政委等人，也會陪同出席。

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



賴清德表示，台美雙方還未完成總結會議，因此美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。而台美雙方後續也將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。

賴清德表示，感謝談判團隊的辛苦，在時程有限的情形下，經過四個回合實體磋商，以及多次視訊會議，目前已經完成技術性磋商，並且堅守維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務。雖然今天美方所公布的稅率只是暫時性的措施，但執政團隊一定會再接再厲，持續爭取合理稅率，完成關稅談判的最後關卡。