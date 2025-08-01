美「甩鍋」稱中向烏輸軍武　耿爽痛批：停止無聊指責的遊戲

▲ 中國常駐聯合國副代表耿爽 。（圖／翻攝 cctv國際時訊）

記者任以芳／綜合報導

中國常駐聯合國副代表耿爽於昨天7月31日在聯合國安理會審議向烏克蘭提供武器問題時發言，嚴正駁斥美國代表對中國的無端指責，中方再次敦促美方停止無聊的指責遊戲，停止「甩鍋」推責，多為停火止戰、勸和促談發揮些積極作用。「解決烏克蘭危機需要的是團結協作，不是分裂對抗。」

耿爽指出，美方代表在會上再次散播不實言論，對中方進行惡意抹黑，這種行徑完全不可接受。他強調，中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。中方從未向衝突任何一方提供致命性武器，並始終嚴格管控包括無人機在內的軍民兩用物項出口，完全遵守國際法和自身國際義務。

耿爽表示，安理會並未對烏克蘭危機相關當事方實施任何制裁，中國與俄羅斯、烏克蘭保持正常貿易往來合情合理，任何國家無權干涉或剝奪中方的正當合法權益。他反問，「美國自身至今仍與俄羅斯保持一定貿易往來，美國自己能做的事情，為何卻要指責他國不能做？」

耿爽指出，目前烏克蘭危機進入關鍵階段，政治解決的前景仍存希望。美方一方面聲稱希望中國在推動和平方面發揮作用，另一方面卻不斷對中方施壓、抹黑，這種自相矛盾的態度於事無補。他強調，中方再次敦促美方停止無聊的指責遊戲、停止「甩鍋」推責，多為停火止戰、勸和促談發揮些積極作用。「解決烏克蘭危機需要的是團結協作，不是分裂對抗。」

針對武器輸烏問題，耿爽說，近期俄烏雙方舉行多輪直接談判，就交換戰俘等人道問題達成不少共識、取得積極進展。與此同時，危機還在延宕，衝突沒有停息跡象，大量武器彈藥仍在持續流入戰場，造成新的人員傷亡和基礎設施損毀。

「令人擔憂的是，流入戰場武器的品種和範圍不斷擴大，致命性和殺傷性不斷加強。不計後果地向戰場輸送武器，只會加劇衝突、延長戰火，帶來擴散風險，給衝突雙方乃至更廣大地區的人民帶來更多傷亡和苦難。」耿爽指出。

耿爽強調，當務之急是衝突雙方共同努力推動戰場局勢早日降溫，雙方保持和談勢頭，持續積累共識，最終達成一份全面、持久、有約束力的和平協議。

耿爽說，自俄烏衝突爆發的第一天起，中方就積極倡導以和平手段解決爭端，呼籲衝突當事方盡快停火止戰、開啓談判、恢復和平。中方將繼續同國際社會一道，為推動危機的早日政治解決發揮建設性作用。