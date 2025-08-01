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30分鐘達成協議！南韓官員曝背後2秘訣　讚川普「談判大師」

▲▼南韓工業部長金正寬。（圖／路透）

▲ 金正寬7月底赴美與貝森特談判前受訪畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓以3500億美元投資計畫換取美國川普政府15%對等關稅待遇，官員首度披露談判秘訣，點出關鍵在於事前角色扮演，並徵求與這位捉摸不定的領導人打交道的建議。

根據《路透》，美韓協議公布後，南韓工業部長金正寬7月30日在華盛頓記者會中透露，代表團為了這場談判密集準備，包括由財政部長具潤哲、通商交涉本部長呂翰九等團隊成員輪流扮演川普角色，演練如何回答各種問題，「我們準備很多種場景」。

金正寬讚譽川普為「談判大師」，而他們收到的建議包括稱讚川普為「偉人」，且說話需盡可能簡單明瞭。

對於南韓這個以出口為主的經濟體而言，此次協議意義重大，尤其是在總統李在明6月勝選過後，新政府上任僅數周就面臨重大考驗。

具潤哲回憶，團隊直到在社群媒體看到川普發文才確認會面安排。實際談判歷時半小時，雙方針對投資基金規模反覆磋商，最終敲定3500億美元。他說明，「我們預先蒐集各種談判策略，深度思考應對方式，談判過程非常順利。」

呂翰九則透露，美國在談判初期要求開放30個月以上牛隻進口限制，但他秀出過去因狂牛病疑慮引發大規模抗議的照片，成功化解美方施壓，「我認為這有助他們理解韓國局勢。」

呂翰九也引述川普在談判中稱，他很少親自與非國家元首級官員會談，而這代表「他非常尊重韓國，也非常重視韓國。」

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