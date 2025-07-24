2歲童抱腿上摔出雲霄飛車　爸為了救兒「下秒也消失」重傷送醫

▲男童掉落雲霄飛車，父親焦急尋找。（圖／翻攝自X）
記者李振慧／綜合報導
烏拉圭當地遊樂園傳出意外，一名父親違反安全規定，腿上抱著2歲兒子一起搭乘雲霄飛車，結果搭到一半時，腿上的兒子意外掉出車外，父親嚇得立即站起來尋找兒子，後來也跟著跳出座位導致身上多處骨折。
事件19日發生在首都蒙特維多(Montevideo)當地遊樂園Parque Rodó amusement park，當園內雲霄飛車行駛在轉彎處時，一名67歲男乘客腿上抱著的2歲男童意外摔出車外。
#VIRALES Así fue el accidente en el Gusano Manzana del Parque Rodó que terminó con un niño en CTI.— Emiliano Wigman (@EmiWigman) July 23, 2025
El video grabado desde arriba de la atracción mecánica muestra que el padre llevaba al menor a upa, pese a la prohibición.
⚠️ CONTENIDO SENSIBLE pic.twitter.com/H1z20FTEQS
從現場民眾拍攝影片可看到，當男童消失時，抱著他的父親焦急地站起來，往下看四處尋找兒子，後來他也跟著跳下去，他的行為引發其他民眾驚呼，「天啊，有人摔下去了」、「快停車，一個孩子摔出去了」。
不幸事件發生後，幸好有醫護人員在現場，立即幫忙治療傷勢嚴重的父親與男童，男乘客因為從雲霄飛車最高處墜落，導致全身多處骨折，男童也因為顱骨骨折送醫。
當地警方表示，男童目前恢復情況良好，預計休養幾天後可以出院，其父親進行手術後仍需要留院接受治療。遊樂園工作人員表示，事前有警告男乘客不可以把小孩放在腿上，但雲霄飛車出發後他又把小孩抱回腿上，案件正在調查中。
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