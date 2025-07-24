2歲童抱腿上摔出雲霄飛車　爸為了救兒「下秒也消失」重傷送醫

▲男童掉落雲霄飛車，父親焦急尋找。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

烏拉圭當地遊樂園傳出意外，一名父親違反安全規定，腿上抱著2歲兒子一起搭乘雲霄飛車，結果搭到一半時，腿上的兒子意外掉出車外，父親嚇得立即站起來尋找兒子，後來也跟著跳出座位導致身上多處骨折。

事件19日發生在首都蒙特維多(Montevideo)當地遊樂園Parque Rodó amusement park，當園內雲霄飛車行駛在轉彎處時，一名67歲男乘客腿上抱著的2歲男童意外摔出車外。

#VIRALES Así fue el accidente en el Gusano Manzana del Parque Rodó que terminó con un niño en CTI.



El video grabado desde arriba de la atracción mecánica muestra que el padre llevaba al menor a upa, pese a la prohibición.



⚠️ CONTENIDO SENSIBLE pic.twitter.com/H1z20FTEQS — Emiliano Wigman (@EmiWigman) July 23, 2025

從現場民眾拍攝影片可看到，當男童消失時，抱著他的父親焦急地站起來，往下看四處尋找兒子，後來他也跟著跳下去，他的行為引發其他民眾驚呼，「天啊，有人摔下去了」、「快停車，一個孩子摔出去了」。

不幸事件發生後，幸好有醫護人員在現場，立即幫忙治療傷勢嚴重的父親與男童，男乘客因為從雲霄飛車最高處墜落，導致全身多處骨折，男童也因為顱骨骨折送醫。

當地警方表示，男童目前恢復情況良好，預計休養幾天後可以出院，其父親進行手術後仍需要留院接受治療。遊樂園工作人員表示，事前有警告男乘客不可以把小孩放在腿上，但雲霄飛車出發後他又把小孩抱回腿上，案件正在調查中。