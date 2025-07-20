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車禍昏迷20年！沙烏地阿拉伯「沉睡王子」過世　得年36歲

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲阿爾瓦利德19日在醫療機構過世，得年36歲。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

沙烏地阿拉伯王室成員阿爾瓦利德（Al Waleed）擁有「沉睡王子」的稱號，因為他在15歲那年發生車禍後昏迷20年之久。只不過就在19日這天，阿爾瓦利德在醫療機構過世，得年36歲。

海灣新聞、時人雜誌等報導，阿爾瓦利德王子1990年4月出生，僅15歲的他在倫敦就讀軍校期間發生交通事故，全身多處嚴重受傷，導致嚴重腦損傷與內出血，陷入昏迷。儘管獲得緊急救治，美國、西班牙醫師都來協助，但他仍然未能完全恢復意識。

在過去這20年期間，阿爾瓦利德王子一直處於昏迷狀態，他的父親始終未放棄希望，持續讓他使用維生裝置續命，並經常透過社群媒體分享他與其他家人為兒子祈禱的影片，相信兒子終有一天能夠康復。

不過他的父親19日證實阿爾瓦利德王子過世的消息，透過社群平台X使用阿拉伯文宣布兒子的死訊，同時發布兒子躺在病床上閉著眼睛的黑白照片，「我們誠心順服真主的安排，懷著無限悲傷與哀痛之情，沉痛哀悼我們摯愛的親人——沙烏地阿拉伯王子 阿爾・瓦利德・本・哈立德・本・塔拉勒・本・阿卜杜勒阿齊茲・阿勒沙烏德，願真主憐憫他，他已於今日離開人世。」

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