樂意皇家酒店501茶餐廳開幕　新菜色登場招待育幼院孩童

▲嘉義樂意皇家酒店團隊推出新菜色，開幕當天邀請育幼院孩童 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義樂億皇家渡假酒店501茶餐廳新開幕，31日邀請修緣育幼院孩童到場享用專屬設計的愛心料理，挑戰嘉義市民飲茶文化的接受度以外還達到關懷弱勢，回饋公益的良善表現。





501茶餐廳因樂億皇家渡假酒店位處嘉義市玉山路501號，因故取名並推出湘粵餐飲，31日新開幕發表新菜色，同時宣布投入新廚藝團隊，未來將致力推廣在地美食饗宴。

▲ 嘉義樂意皇家酒店致贈餐卷給修緣育幼院。（圖／記者翁伊森攝）



新廚藝團隊由張勤賢擔任總監攜手主廚蔡皓宇，引用在地食材打造創意粵菜，推出松露雞肉飯、泰式蝦餅及苦茶油珍菌雞湯等三道特色料理及小點心。

▲ 嘉義樂意皇家酒店新菜色松露雞肉飯。（圖／記者翁伊森攝）



由嘉義雞肉飯結合香氣濃郁的高級黑松露，打造簡約奢華的菜色呈現。泰式蝦餅:外酥內Q，搭配酸辣醬汁，層次別緻香氣濃郁。苦茶油珍菌雞湯:使用放山雞與多種菇類熬製，湯頭甘。餐廳更為孩童量身打造「夢幻套餐」，包含酥脆雞塊、魚柳、螺絲粉與果汁甜點，色彩繽紛且營養滿分。

▲ 嘉義樂意皇家酒店廚藝新團隊 。（圖／記者翁伊森攝）