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高雄輕軌成圓！周邊店家生意漲3成　餐廳推新菜色搶春節買氣

▲▼阿州燒烤 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄輕軌成圓後附近餐廳推新菜色搶市。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄輕軌路網在去年底結合成圓免費搭乘讓乘客爆滿，而輕軌沿線的商家也已經明顯感受到生意成長將近3成，一家位於家樂福鼎山商圈的燒烤店不以此為滿足，推出新菜色瞄準輕軌通車後的商機，搶攻春節年菜市場，希望讓嚐鮮的客人有新選擇。

疫情過後，不少餐廳服務業迎來民眾的「報復性消費」，生意火爆，但高雄輕軌的施工沿線商家卻沒這麼幸運，去年一整年生意反而清淡許多，高雄炸蛋炒飯創始店「阿州海鮮燒烤」就位在家樂福鼎山店的隔壁，原本也是期待疫後商機，沒想到卻遇到輕軌大順路段的施工，而讓生意大打折扣。

業者楊宗保表示，輕軌大順路段去年2月施工以來，每月都是赤字，有時「員工比客人還多」，7月業績甚至「比疫情期間還慘」，好不容易盼到輕軌成圓，整條大順路不再像工地，而生意也終於逐漸好轉，加上尾牙季節到來，現在店內生意至少漲了3成。

▲▼阿州燒烤 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄輕軌成圓後附近餐廳推新菜色搶市。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

為了迎接春節的商機，店裡的師傅不停下腳步，不斷研發新菜色，希望也能搶攻年菜市場，阿州燒烤的主廚、人稱「阿州師」的吳耀州在最近一段時間，推出將近10道新菜色，其中沙鍋魚頭、水煮魚、紅糟鰻、煙燻拼盤、寶塔肉料理方式也有獨創性，就連海鮮粥也是讓人驚艷，一碗接一碗欲罷不能。

「阿州燒烤」的招牌菜色就是把平淡無奇的炒飯加上煎蛋，獨創名聞遐邇的「炸蛋炒飯」，不但考驗炒飯的手藝，雞蛋也要煎得恰到好處，鋪蓋在炒飯上氣勢十足，煎蛋爆漿的畫面更是療癒，加上炒飯一起入口更勝山珍海味。

▲▼阿州燒烤 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄輕軌成圓後附近餐廳推新菜色搶市。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

「阿州師」不以此為滿足，經常會心血來潮，將創意融入原本的菜色，研發更多層次的口味。以沙鍋魚頭為例，新鮮的鮭魚頭大火烤到酥脆，搭配「阿州師」秘製的白菜滷燉煮後鋪上蛋酥，鮭魚肉夾雜浸泡過湯汁的蛋酥，每口咬下去都會有不同層次的美味。

而最近流行的水煮魚，「阿州師」也研發的秘制高湯，以純熟的技術將魚的鮮甜鎖在肉裡面，每一種材料經過精心調配，形成一個獨特的湯底，讓每一口魚肉都充滿豐富的麻辣風味，完全不輸五星級的名店。

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