　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市民臨終前感恩長照　交代家人捐贈交通專車遺愛人間

▲▼ 林文庫先生捐贈交通專車 嘉惠長照服務 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市民林文庫先生身前受長照所服務，離世後交代家人捐贈交通專車以嘉惠長照服務 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市民林文庫先臨終前交代姊姊，務必協助捐贈1輛交通福祉車予「陽明醫院暨社團法人嘉義市陽明健康促進會」，以感謝陽明健康促進會與嘉義市長期照顧管理中心用心推動長照政策，並希望藉此能擴大長照接送服務量能，讓更多行動不便的鄉親，能更方便享有交通接送服務。

▲▼ 林文庫先生捐贈交通專車 嘉惠長照服務 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市民林文庫由家人代為捐贈交通專車給嘉義市政府 。（圖／記者翁伊森攝）

今(28)日陽明健康促進會於嘉義市長期照顧管理中心舉行受贈儀式，由林文平女士代胞弟林文庫先生特別捐贈一輛全新交通專車，黃敏惠市長與陽明醫院謝景祥院長及多位議員皆出席，共同見證這份溫馨有愛的善舉回饋社會，造福更多服務對象使用交通接送服務，使長輩就醫及復健便利又安心。

黃敏惠市長表示，感謝林文庫先生以及林家的愛心，隨著交通車大街小巷的穿梭，將林先生的愛遺留在嘉義市這片土地，亦讓林文平女士與家人對弟弟的思念與祝福能無限延伸。這份愛心不僅展現了嘉義人的溫暖，也體現了「因愛而整合、因整合而更有力量」的精神。黃敏惠市長也說，這部車不只是交通工具，更是愛心與溫暖的延伸，將在未來的日子裡，陪伴更多需要幫助的人，也因為有民間力量與市府攜手合作，讓善的循環在嘉義市不斷延續。

▲▼ 林文庫先生捐贈交通專車 嘉惠長照服務 。（圖／記者翁伊森攝）

林文平女士表示，嘉義市長照服務非常用心，她曾因車禍受傷行動不便期間接受嘉義市長照服務「協助執行輔助性醫療及居家復能」，在專業團隊照顧下，順利康復。另其母親鍾琼珍女士在111年聘僱外籍看護工前，也使用5年的長照服務。近年胞弟林文庫先生生前罹患癌症末期，行動極為不便，需長期仰賴輪椅與交通接送協助就醫，陽明醫院個案管理師連結各項服務，例如輔具申請、愛心卡辦理及後續居家護理等服務，即使遇到困難，長照中心照管專員及陽明醫院個案管理師共同想方設法克服問題，讓弟弟能順利就醫，為此林先生生前深受感動，請姐姐務必完成自己遺願，捐贈一輛交通接送福祉車給陽明醫院幫助市民，讓這份深刻故事，化為具體行動，讓愛延續下去。

陽明醫院謝景祥院長表示，2018年成立社團法人嘉義市陽明健康促進會提供長照交通接送服務，並於隔年全台首設長照社團法人綜合式長照機構提供居家服務、日間照顧與住宿式機構等多元服務。目前該協會長照單位共計14輛車，服務範圍涵蓋嘉義縣市，更包含偏遠阿里山地區，不論都市還是偏鄉服務打破距離，把長照資源送進每個需要的家庭，讓每一位需要照顧的人都能感受到貼心與關懷。

▲▼ 林文庫先生捐贈交通專車 嘉惠長照服務 。（圖／記者翁伊森攝）

衛生局表示，陽明醫院為嘉義縣市提供多項長照服務，針對嘉義市提供1A、5B、3C、同時也是全國第1家成立的長照住宿式機構、3個失智據點及1家失智共照中心，減輕家庭照顧者的壓力，同時也解決個案的不便。另因超高齡社會的到來，失能失智者日益增加，嘉義市目前佈建9A、107B、52C，提供27項長照服務高於全國17項服務，當家裡的長輩或厝邊的老大人日常生活需要幫忙，請趕快拿起市話或手機撥打1966，會有人幫你了解怎麼申請長照服務，讓長照成為長輩最貼心的靠山。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00925退場！6／5終止上市
381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光
周四起雨連下5天　一圖看降雨熱區
留美雙碩士領42K！　遭解雇提告吞敗
板南線江子翠往龍山寺「冒燒焦味」嚇壞乘客　北捷曝初步判斷
施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建　高市府說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

水患自主防災　雲林78社區共學共進守護家園

化親情為大愛！　吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

科技力加持！斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

力暘綠電案延燒　台南市經發局秉公處理依法行政期盼司法毋枉毋縱

德國經驗啟發台東想像　公共空間再生深化慢活文化

英語學習動機大提升　台東縣府與學術交流基金會舉辦全英語營

以斗六舊城為錨點　雲科大開啟在地永續文化的學習模式

買地藏陷阱！　台東警銀聯手攔阻200萬詐騙案

雲林郵局攜手員眷登山淨山　以行動守護自然家園

健康識能提升計畫 　嘉義醫院校園疫苗施打活動

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

水患自主防災　雲林78社區共學共進守護家園

化親情為大愛！　吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

科技力加持！斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

力暘綠電案延燒　台南市經發局秉公處理依法行政期盼司法毋枉毋縱

德國經驗啟發台東想像　公共空間再生深化慢活文化

英語學習動機大提升　台東縣府與學術交流基金會舉辦全英語營

以斗六舊城為錨點　雲科大開啟在地永續文化的學習模式

買地藏陷阱！　台東警銀聯手攔阻200萬詐騙案

雲林郵局攜手員眷登山淨山　以行動守護自然家園

健康識能提升計畫 　嘉義醫院校園疫苗施打活動

水患自主防災　雲林78社區共學共進守護家園

快訊／大宇資砸5億認購揚智私募案拿16.51%股份　搶佔AI科技市場

《惡靈古堡4重製版》慶祝影片出現「IX」　網嗨喊：RE9要來啦

化親情為大愛！　吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

台灣報稅季到了！班艾佛列克「溫馨提醒」　《會計師2》票房開紅盤

宜蘭最新海景第一排私廚料理！漁港直送海味鍋物　嗑現蒸A5和牛捲

科技力加持！斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

快訊／ETF退場！　00925確定6／5終止上市

搭機小心被盜！空服員揭「3常見動作恐被盯上」：登機前後都有危險

381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光　餐廚風吸睛

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

地方熱門新聞

醉男逛六合夜市「帶水果刀」挑釁攤販

9年爭取6千億地方建設　他讓高雄市民有感

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

2025年全大運長榮大學開幕！來台南感受運動城市魅力

虎尾就業中心攜手雇主助智青翻轉生命

電影《三清》星光首映　27尊神明駐駕觀影

「冠軍哥」現身！世界的一流人才

桃園珍珠海岸2日遊程　一家4口破6萬

自由學區取消家長反彈台南藍軍要求配套措施滾動式檢討

台南啟動里、鄰長防災士培訓計畫提升社區災害防災能力

長榮中學勇奪台南科展生物科冠軍締造三連霸壯舉

面對美國關稅衝擊台南勞工局強化工會協商力！

取消自由學區惹議蔡宗豪籲設統一輔導窗口

久美國小獲教育部閱讀磐石學校暨國小組特色亮點方案

更多熱門

相關新聞

嘉榮攜手玉山扶輪社區義診　提升民眾健康意識

嘉榮攜手玉山扶輪社區義診　提升民眾健康意識

中榮嘉義分院於今(27)日，在嘉義市中央廣場偕同嘉義玉山扶輪社聯合舉辦社區義診篩檢活動。活動現場由嘉榮家庭醫學部主任陳怡成率領社區醫療團隊，結合嘉義玉山扶輪社熱心公益的行動力，為市民鄉親提供即時的醫療服務及多項免費健康檢查，民眾參加篩檢時，感受嘉榮專業、細心與溫暖，紛紛表示：「有嘉榮真好！」在社區就能獲得這麼周全的醫療服務，讓人倍感安心。

嘉義Q1買氣「腰斬再腰斬」　預售案均價回落3字頭

嘉義Q1買氣「腰斬再腰斬」　預售案均價回落3字頭

詐團慫恿解除保單投資黃金　嘉義婦116萬險泡湯

詐團慫恿解除保單投資黃金　嘉義婦116萬險泡湯

嘉義第一分局2警　考取警大成績亮眼

嘉義第一分局2警　考取警大成績亮眼

嘉義市兒童節連假親子行程大公開

嘉義市兒童節連假親子行程大公開

關鍵字：

嘉義市長照服務愛心捐贈社會回饋交通專車

讀者迴響

熱門新聞

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

即／北市大安區某國小女老師墜樓亡

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽

蔡阿嘎員工爆想跳槽！薔薔收履歷「堅決不用」吐實情

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

獨／歐陽妮妮宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面