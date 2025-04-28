嘉義市民臨終前感恩長照　交代家人捐贈交通專車遺愛人間

▲嘉義市民林文庫先生身前受長照所服務，離世後交代家人捐贈交通專車以嘉惠長照服務 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市民林文庫先臨終前交代姊姊，務必協助捐贈1輛交通福祉車予「陽明醫院暨社團法人嘉義市陽明健康促進會」，以感謝陽明健康促進會與嘉義市長期照顧管理中心用心推動長照政策，並希望藉此能擴大長照接送服務量能，讓更多行動不便的鄉親，能更方便享有交通接送服務。

▲ 嘉義市民林文庫由家人代為捐贈交通專車給嘉義市政府 。（圖／記者翁伊森攝）

今(28)日陽明健康促進會於嘉義市長期照顧管理中心舉行受贈儀式，由林文平女士代胞弟林文庫先生特別捐贈一輛全新交通專車，黃敏惠市長與陽明醫院謝景祥院長及多位議員皆出席，共同見證這份溫馨有愛的善舉回饋社會，造福更多服務對象使用交通接送服務，使長輩就醫及復健便利又安心。

黃敏惠市長表示，感謝林文庫先生以及林家的愛心，隨著交通車大街小巷的穿梭，將林先生的愛遺留在嘉義市這片土地，亦讓林文平女士與家人對弟弟的思念與祝福能無限延伸。這份愛心不僅展現了嘉義人的溫暖，也體現了「因愛而整合、因整合而更有力量」的精神。黃敏惠市長也說，這部車不只是交通工具，更是愛心與溫暖的延伸，將在未來的日子裡，陪伴更多需要幫助的人，也因為有民間力量與市府攜手合作，讓善的循環在嘉義市不斷延續。

林文平女士表示，嘉義市長照服務非常用心，她曾因車禍受傷行動不便期間接受嘉義市長照服務「協助執行輔助性醫療及居家復能」，在專業團隊照顧下，順利康復。另其母親鍾琼珍女士在111年聘僱外籍看護工前，也使用5年的長照服務。近年胞弟林文庫先生生前罹患癌症末期，行動極為不便，需長期仰賴輪椅與交通接送協助就醫，陽明醫院個案管理師連結各項服務，例如輔具申請、愛心卡辦理及後續居家護理等服務，即使遇到困難，長照中心照管專員及陽明醫院個案管理師共同想方設法克服問題，讓弟弟能順利就醫，為此林先生生前深受感動，請姐姐務必完成自己遺願，捐贈一輛交通接送福祉車給陽明醫院幫助市民，讓這份深刻故事，化為具體行動，讓愛延續下去。

陽明醫院謝景祥院長表示，2018年成立社團法人嘉義市陽明健康促進會提供長照交通接送服務，並於隔年全台首設長照社團法人綜合式長照機構提供居家服務、日間照顧與住宿式機構等多元服務。目前該協會長照單位共計14輛車，服務範圍涵蓋嘉義縣市，更包含偏遠阿里山地區，不論都市還是偏鄉服務打破距離，把長照資源送進每個需要的家庭，讓每一位需要照顧的人都能感受到貼心與關懷。

衛生局表示，陽明醫院為嘉義縣市提供多項長照服務，針對嘉義市提供1A、5B、3C、同時也是全國第1家成立的長照住宿式機構、3個失智據點及1家失智共照中心，減輕家庭照顧者的壓力，同時也解決個案的不便。另因超高齡社會的到來，失能失智者日益增加，嘉義市目前佈建9A、107B、52C，提供27項長照服務高於全國17項服務，當家裡的長輩或厝邊的老大人日常生活需要幫忙，請趕快拿起市話或手機撥打1966，會有人幫你了解怎麼申請長照服務，讓長照成為長輩最貼心的靠山。