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福德巧新頒發每人萬元獎學金　助48單親學子專心向學圓夢

▲縣長張麗善今日參加「福德巧新社會福利慈善基金會」獎學金頒贈典禮，感謝巧新企業回饋社會，奬助優秀單親家庭學子，讓他們專心向學圓夢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善今日參加「福德巧新社會福利慈善基金會」獎學金頒贈典禮，感謝巧新企業回饋社會，奬助優秀單親家庭學子，讓他們專心向學圓夢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

福德巧新社會福利慈善基金會今（17）日舉辦獎學金頒贈典禮，雲林縣長張麗善受邀與會，張麗善表示，感謝巧新企業回饋社會，奬助優秀單親家庭學子，讓他們專心向學圓夢，也期許受獎孩子努力學習各領域知識，未來也成為願意回饋社會，樂於助人的人。

福德巧新社會福利慈善基金會由雲林在地企業巧新科技股份公司成立，積極濟弱扶貧、捐助獎助學金等公益回饋社會，去年起透過議員鍾明馨、莿桐、林內鄉婦女會等團體，提供48名額針對莿桐、林內兩鄉單親、弱勢家庭優秀學生，提供每人一萬元的獎學金，幫助孩子專心向學，今天是第二年頒發這項獎學金。

縣長張麗善表示，雲林縣雖資源比不上六都，但縣府在社會福利及教育推動不遺餘力，尤其對弱勢學生的照顧不輸給其他縣市，包括廣設公幼並鼓勵私幼參加準公共化、減免午餐費、成立溫馨家園，推動雙B計畫等，改善弱勢家庭環境，給孩子更好的成長環境，能在溫暖、安全、充滿愛的環境中成長。

張麗善指出，福德巧新社會福利慈善基金會對於弱勢家庭關懷，讓孩子在社會溫暖的力量中專心向學，順利成長，成為雲林的棟樑，她同時期許受獎同學繼續用功讀書，努力學習，成為一個回饋社會、愛護故鄉的人。

▲縣長張麗善今日參加「福德巧新社會福利慈善基金會」獎學金頒贈典禮，感謝巧新企業回饋社會，奬助優秀單親家庭學子，讓他們專心向學圓夢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善參加「福德巧新社會福利慈善基金會」獎學金頒贈典禮，感謝巧新企業回饋社會，奬助優秀單親家庭學子，讓他們專心向學圓夢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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