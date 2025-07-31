「如果我認不出你了，請別受傷」名醫寫下失智心願！催淚萬人

▲神經內科名醫宋思權。（圖／翻攝宋思權醫師臉書）

記者劉維榛／綜合報導

「若有一天我失智，請你這樣溫柔地對待我。」神經內科名醫宋思權感性表示，就怕未來自己罹患失智，於是先寫下22段叮嚀暖心話，若這天真的到來，要家人掛在房間牆上，「等我看不懂了，它就成為你們愛我的方式」。該文章也暖哭萬名網友，「我看到第五點就想哭了」。

在嘉義市開業32年的神經內科醫師宋思權，他最近在臉書寫下22段話，「假如有一天我得了失智症，請幫我把這段話掛在我房間的牆上。我希望我還能看懂的時候，看見它，我會感到安心；等我看不懂了，它就成為你們愛我的方式。」

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1. 每次你走進來，請先叫我的名字，告訴我你是誰，否則我會先問你：「你好，我是誰？」千萬別問我：「你知道我是誰嗎？」我可能真的不知道，那會讓我慌張。

2. 如果我活在另一個時間軸裡，請不要急著把我拉回來，請陪我待在那裡。也許那裡我比較快樂。

3. 如果我說我們要去老朋友家吃飯，或者提到早已過世的親人，請微笑，跟我一起相信那是真的。

4. 別和我爭辯。那個時候的我，真的分不清你說的對還是我記得的對。請用愛，讓我贏一回，或許我還依稀記得：「家是說愛的地方，得理且饒人」。

5. 如果我認不出你了，請別受傷。不是我不愛你，是我的腦迴路迷路了。

6. 如果我忘了怎麼用湯匙，別急著餵我吃飯，請幫我繫上圍兜兜，試試看能不能讓我用手吃些東西，我小時候就是這樣吃的。

7. 若你看到我焦慮、難過，請握著我的手。不要告訴我「不要想太多」，請陪我一起靜靜地坐著，或許可以一起唱首歌。

8. 請不要把我當小孩。即使我失去了語言或理解，我的靈魂還是大人。

9. 請讓我繼續做我喜歡的事：喝喝小酒、看點YouTube，聽著有聲聖經，這可以勾起我許多美好的回憶。

10. 好漢好提當年勇，即使你已經聽過無數次，那可能是我唯一還記得的。

11. 如果我突然情緒失控，請別怪我。試著找出我不安的原因，那裡可能藏著我說不出口的痛。

12. 請你用你希望被對待的方式對待我，那時候的我，也許只剩下被溫柔對待的感覺還在。

13. 家裡請常備一點零食。如果我發脾氣，有可能是餓了但不會說。

14. 如果你們在討論我，請當著我的面說話，而不是像我不存在一樣。

15. 如果你已經無法全天候照顧我，請不要自責，那不是你的錯，我知道你愛我。

16. 當我住進機構，請記得來看我。你的臉，我可能忘了，但我記得那份熟悉的溫度。

17. 當我說錯人名、記錯事，請耐心一點。別嘆氣、別皺眉，那不是我故意的。

18. 請讓我聽音樂。我喜歡的旋律，可能會比我的記憶更長壽，也請幫我戴上助聽器，我想聽得清楚。

19. 如果我喜歡把東西帶來帶去，請幫我把它們放回原位，我不是小偷，只是需要安全感。

20. 請盡可能帶我參加主日聚會，我也許只是沉默坐在角落，希望我仍享受那份敬虔與盼望。

21. 請別吝嗇擁抱和握手。那些身體的連結，也許比語言更有力量。

22. 最重要的是：請記得，我還是我。就算我不再是你記得的樣子，請你記得，我仍然是你愛的那個人。

同時，宋思權醫師感性直言，當他還能清楚地寫下這些句子時，他願意為未來的自己先做一點準備，「願我那時候，能被這樣對待；願我那時候，也仍記得我是有尊嚴的、被愛的，是神手中的人。」

最後宋思權醫師也補充強調，每個人都值得擁有他個人的版本，因為每個家庭與生活經歷都不同。這些文字只是拋磚引玉，應該鼓勵每個人寫出他自己心中的需求與體悟。

這篇文章也打動教父級音樂製作人陳子鴻，並轉發在臉書上，引發4.9萬網友關注，「很寫實，就順著年長者心意走就對了」、「若有一天我失智了，我也希望家人能夠這樣溫柔的對待我，但是時間是一個大考驗」、「100%衛教知識，感謝」、「每一句都是愛的痕跡，很動人的分享」、「我看到第五點就想哭了」、「寫得真好，這應該是很多老者的心聲」。

※本文獲神經內科宋思權醫師授權。