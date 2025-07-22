暖心故事！ 　中埔警方成功協助失智婦安全返家

▲▼ 七旬失智婦走失 中埔暖警助返家 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



中埔分局義仁聯合所員警22日時執行巡邏勤務，在頂六派出所旁一處停車場，發現一名老婦人眼神渙散徬徨無助，口中喃喃自語獨自站於路旁。員警見狀立即趨前關心，從言談閒聊間直覺該婦精神狀況不佳，無法清楚表達其個人身分年籍及住處。所幸該婦自行提供隨身攜帶之慢性處方簽藥包，員警由藥包上書寫之姓名資料查詢系統比對，得知該婦姓謝年約75歲，住於中埔鄉富收村一帶。



經員警緊急聯繫謝婦家屬，家屬獲知後表示，22日早上謝婦按往常一樣獨自從家中外出散步，平時中午都會返家午餐，惟本日異常未返家吃飯，家屬擔憂謝婦身體恐無法承受近期午後雷陣雨惡劣之天氣，便偕同家人外出四處尋找，但都遍尋不著。當接獲員警尋獲通知後，終於卸下心中巨石，由衷感謝員警積極熱心協尋，為民服務精神值得肯定。



中埔分局呼籲民眾家中有失智或罹有疾病之長者，建議在其身上衣物標示聯絡電話或裝置定位追蹤設備，倘若走失時應立即報警協尋，避免發生意外；另如有失智或身心障礙民眾，家屬可向在地鄉鎮市公所（村里辦公處）提出申請或於網站線上申請預防走失服務之溫馨手鍊，亦可自願由警方協助指紋建檔，以供日後辨識、協助返家。