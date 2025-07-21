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名醫周佳正被撞死　部桃辦追思會！醫護淚「永遠自己撐著不喊累」

▲▼周佳正醫師追思會。（圖／衛福部桃園醫院）

▲部桃舉辦周佳正醫師追思會。（圖／衛福部桃園醫院） 

記者許力方／綜合報導

「乳癌權威」衛福部桃園醫院乳房外科主任醫師、60歲的周佳正日前到台大醫院開會，在總統官邸旁小跑步過馬路時，遭左轉的公車撞上送醫不治，他的死訊震驚醫界，無數病患不捨哀悼，紛紛感念他的溫厚與救治，桃園醫院發出公告，今天起將於院內設立追思場地，提供民眾自由入席緬懷。

周佳正19日從桃園前往台北開會，行經仁愛區中山南路與愛國西路口的行人穿越道時，原本想加速通過一路小跑步，結果被左轉公車撞上，整個人捲入車底，送醫搶救後不治。警方調查，64歲李姓司機酒測值為0，聲稱當時在路口有依照規定停等，但未發現有人，準備起步經過斑馬線後才發現有人影，剎車不及釀成悲劇。但根據事故路口監視器畫面顯示，公車在斑馬線前並未煞車。

▼周佳正被撞不幸捲入車底，送醫不治。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市總統官邸旁嚴重車禍，行人捲入車底命危。（圖／記者黃彥傑攝）

▼周佳正小跑步過馬路，慘遭公車撞死。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼周佳正小跑步過馬路慘遭公車撞死。（圖／記者邱中岳翻攝）

周佳正專精乳房、甲狀腺、消化道等多項領域，經常獲衛福部頒發「防癌尖兵」獎項，同時也榮獲桃園市榮獲優良醫師，部桃盛讚他醫術精湛、為人謙和，長年投入乳癌外科領域，深受病人信賴與愛戴；除臨床專業外，更肩負外科部協調重任。他的逝世震驚醫界，院方更不捨強調是「無可取代的損失」。

部桃20日發布公告，21日起在部桃醫療大樓地下一樓的第五會議室設立周佳正醫師追思會，每周一到周五早上7時至晚上6時開放，民眾可自由入席、靜靜緬懷周醫師。院方哀悼，周佳正醫師用生命守護生命、以溫柔照亮病人心靈的醫者，雖已離開，卻留下滿滿溫暖與敬意在我們心中。

公告吸引大批患者、醫護人員留言，紛紛感念周佳正醫師道：「一切來的太突然了，那個為了病患、為了看診，彷彿都不會累的周醫師，正在天堂休息」、「在我心中主任就像個超人一樣，為了病患永遠自己撐著不喊累，永遠懷念您，ㄧ路走好」、「因為有您溫柔的照顧，讓我們在治療的過程中不害怕，想到未來看不見您了，就覺得好難過，以後您可以卸下工作重擔好好休息啦，願您一路走好。」

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