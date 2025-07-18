第65屆全國科展圓滿落幕　學子創意綻放見證未來希望

▲第65屆全國中小學科學展覽會」今(18)日迎來盛大的閉幕典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹市主辦的「第65屆全國中小學科學展覽會」自14日開幕以來，歷經5天精彩激烈的賽事，今(18)日迎來盛大的閉幕典禮。新竹市政府秘書長張治祥代表代理市長邱臣遠出席，親自頒獎予獲獎學生，肯定他們在科學領域的努力與創新成果，不僅展示了學生的創意與研究成果，更凝聚了全國師生對科學教育的熱情與信念。

張治祥表示，睽違26年再度由新竹市承辦全國科展，市府團隊全體總動員、全力以赴，整合市政、教育、交通、觀光等各界資源，只為打造一場兼具專業與溫度的全國性教育盛會。肯定所有參賽學生的努力與實力，強調每一件參展作品的背後，都是孩子們勇於提問、勇敢思考與不斷嘗試的成果，這些歷程正是未來科學創新的希望。

教育處表示，本屆科展共匯集來自全國各地中小學生的442件優秀作品參賽，涵蓋物理、化學、生物、地球科學、資訊應用等領域，超過2,500位師生參與，展現台灣基礎科學教育的深厚實力。除靜態展覽外，市府亦同步規劃「科學教育博覽會」、四大主題館、巡迴科學車、教師交流工作坊及「科學之旅」探索行程，活動內容豐富多元，巧妙結合在地特色與科技創新，讓參賽師生在競賽之餘也收穫滿滿、留下難忘回憶。

教育處指出，今日閉幕典禮現場貴賓雲集，包括教育部國民及學前教育署長彭富源、國立臺灣科學教育館長劉火欽、國立清華大學副校長張祥光、桃園市教育局長劉仲成、國立教育廣播電台主任許健挺等人蒞臨會場，肯定本屆科展的辦理成果與學生的亮眼表現，從作品中看見台灣學生的無限潛力，也肯定市府與教育團隊的用心籌辦，成功打造兼具教育性、探索性與創造力的舞台。

此外，TDK文教基金會、台灣康寧顯示玻璃、崇友文教基金會、台灣微軟、大成文教基金會、聯發科技教育基金會、中華民國數學會、台灣昆蟲學會、友訊科技等九個設獎單位代表也親臨頒獎典禮，以實際行動鼓勵學子持續投入科學研究與實作，勇敢逐夢、創造未來。

教育處補充，隨著閉幕典禮圓滿落幕，「第65屆全國中小學科學展覽會」也在掌聲與祝福中畫下完美句點。典禮中亦舉行「科展交接儀式」，正式由桃園市接下第66屆承辦權，象徵全國科展傳承不息、創意不斷。感謝全國師生、評審專家及志工團隊的熱情參與，期盼透過這場盛會，啟發更多年輕學子投入科學研究，共同為臺灣的創新教育與科技未來注入源源不絕的能量。