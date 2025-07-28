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第65屆全國科展　竹市學子大放異彩勇奪7大獎

▲參展師生大合照。（圖／新竹市政府提供）

▲參展師生大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

第65屆中小學科學展覽會日前圓滿落幕，新竹市學生再創佳績，共計12件作品參賽，勇奪7項大獎，得獎率高達58%，表現亮眼、備受肯定。新竹市代理市長邱臣遠表示，本屆全國科展集結來自全台各地的優秀團隊角逐科學殿堂，竹市參展隊伍在化學、數學、資訊、生活應用等領域展現卓越成果，不僅奪下佳作，也榮獲「鄉土教材獎」、「探究精神獎」與「團隊合作獎」等獎項，充分展現科學探究、創新應用與團隊合作的深厚實力。

「新竹市是科技重鎮，更是創意教育的搖籃！」邱臣遠指出，孩子們的表現令人感到驕傲，這些科展成果代表著市府對教育的堅持正在開花結果，更證明孩子們擁有改變世界的潛力。市府將持續投入資源推動科學教育，期盼透過這類全國性活動，激發更多孩子對科學的興趣，培養未來關鍵人才，讓台灣的創新能量源源不絕。

教育處表示，本屆科展竹市不僅取得亮眼成績，更難能可貴的是學生們在準備過程中所展現的毅力、好奇心與協作精神。每一位參賽學生都是科學教育扎根成果的最佳代言人。

來自竹科實中國小部的黃同學分享，參加全國科展讓他學到了許多，將是此生難忘的回憶。同校的許同學則說，這次參加科展是很難得的機會，將來他一定會繼續努力，再創佳績。關東國小劉同學也表示，雖然準備過程辛苦，但能在評審面前展現努力的成果，讓他感到非常開心。

東園國小參展學生以「輪軸實驗裝置」為研究主題，從構思、製作到展示，歷經多次嘗試與失敗，最終完成具備科學原理與創新應用的完整專題。學生朱育萱說，即使在失敗與成功交錯中，大家仍然努力不懈，直到完成整體實驗。學生陳泓諺則提到，設計出成功裝置的那一刻，整個小組都感受到滿滿的成就感。

教育處表示，此次科展參展成果是學生、師長與學校長期投入的結果，也感謝國立清華大學、光復高中等各方協力單位通力合作，讓每位學子在科學旅程中發光發熱。市府未來將持續推動生涯發展與科學教育，培育更多具有思辨力、創造力與實作能力的孩子。

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