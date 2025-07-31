▲高雄「5口墜谷」2死3失聯！陳其邁急設前進指揮所：全力搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市桃源區台20線81.1K處（南橫公路），30日晚間9時許發生5人墜谷事件，31日清晨救難人員先是發現一名年約17歲的女性，已明顯死亡，上午8時22分再發現第2人部分遺骸，仍有3人尚待救援。高雄市長陳其邁今晨趕往六龜寶來，並成立前進指揮所全力搜救。

針對昨夜六龜寶來有五名民眾失聯情形，消防局第一時間已派出搜救人力及並出動無人機全力搜尋，陳其邁今晨趕往六龜寶來，並成立前進指揮所全力搜救，遺憾的是稍早已尋獲2位罹難者。目前救援行動持續進行，搜救人員會嚴守安全守則、全力以赴。

事故發生時天色昏暗且雨勢劇烈，現場視線不佳，一名蔡姓男子報案，表示自己行經事發地點會車時，目睹一輛自小客車因道路坍方墜落山谷，警消獲報到場搶救，但因現場狀況不佳，徹夜搜救卻未見人影。

▲高雄一家五口墜谷，車輛解體，目前僅尋獲一人屍體、另一人斷手。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事故發生後，翻落山谷的車輛駕駛一度爬上邊坡，稱「孩子還在車裡」後，又爬下邊坡尋車，結果又失去聯繫。救難人員31日清晨先是發現一名年約17歲的女性，已明顯死亡，上午8時22分再發現第2人的斷手，但目前仍無法辨識身分。

根據警方初步調查，墜落山谷車輛疑似由33歲李男駕駛，車內乘坐37歲妻吳女、3歲吳子、未滿1歲吳女、17歲潘女等5人。

▲高雄桃源台20線81.1k處發生坍方，一家五口墜谷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據悉，陳其邁在昨天晚上得知事故，立即打電話詢問區長並全程掌握，也立即跟消防局長保持聯絡掌握救援情況，非常關心5口的安危。高雄市消防局長凌晨就已經抵達現場，警消冒雨進行搜救。

▲▼高雄1家5口墜谷2死3失聯，陳其邁急設前進指揮所：全力搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方在第一時間透過手機定位，確定一家五口墜谷的位置，昨天晚上高市的救援救災系統就已經全面啟動。雖然山區發生路坍情況，但陳其邁也緊急趕赴第一現場，並跟警消同仁研討搜救方案。