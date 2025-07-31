洪水來！養老院未轉移31死　北京官員集體默哀「坦承」預案有漏洞　

▲北京洪災已致44人罹難，包括未轉移到養老院導致31人死，震驚外界。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／綜合報導

北京近期出現罕見強降雨，密雲區成為受災最為嚴重的地區之一。據官方最新通報，密雲一間養老中心有31位老人不幸罹難。北京市政府新天舉行北京市防汛救災新聞發佈會，在場官員先向在場遇難者「集體」鞠躬默哀一分鐘。根據陸媒報導，密雲區委書記余衛國哽咽表示，養老中心所在位置在鎮中心都是安全區域，因此沒有將其列入轉移範圍，坦承「預案是有漏洞。」

北京市政府今天31日舉行防汛救災新聞發佈會，出席官員依序由北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦公室主任、市政府新聞發言人余俊生主持，北京市委常委、常務副市長 夏林茂、北京市水務局黨組書記、局長 劉斌、北京市消防救援總隊總隊長、黨委副書記 吳振坤、密雲區委書記 余衛國、懷柔區委書記 張強出席介紹情況。

▲北京市政府7月31日舉行防汛救災新聞發佈會 ，一開始集體默哀。（圖／翻攝 中新網）

北京市常務副市長夏林茂首先在發佈會上表示，「目前搜救工作仍在緊張進行中。發佈會現場，全體起立，向遇難人員默哀。」台上官員以及台下媒體記者「集體」起立，為罹難者低頭默哀約一分鐘，才正式開始發布會。

截至目前數據統計，此次洪澇災害共造成30多萬人受災，2.4萬間房屋受損。截至7月31日12時北京全市因災死亡44人，失蹤失聯9人。其中，密雲太師屯鎮養老照料中心死亡31人，失蹤失聯人員中有4名是一線搶險救災的村黨支部書記。

北京密雲太師屯鎮養老照料中心因洪水遇難31人，都是毫無行為能力長者，當救援畫面傳出來後，帶水幾乎淹沒老人院，倖存老人們眼神空洞，全身無力等待救援，以及消防隊員在湍急水流中危險救援，讓外界相當震驚。既然當地政府為何已經知道有洪水來襲，養老院沒有列入轉移名單？

北京密雲區委書記余衛國在記者會今31日在記者會上通報，據初步統計，全區17個鎮162個村受災，房屋受損3.1萬余間，車輛受損6994輛，10條公路受損，105個村電力設施損壞，684處通訊基站退服。全區約11.3萬群眾受災，因災死亡37人，其中含太師屯鎮養老照料中心31人。

他進一步解釋，該養老中心位於密雲水庫上游的太師屯鎮街，當天共有77人，其中工作人員8名，69位老人中有失能半失能55人。28日清晨，洪水衝進街道，整條街迅速被淹沒，最深處達2米。

「接到報警後，消防救援力量迅速出動，7時左右抵達照料中心附近，但因水流湍急，救援力量難以進入。經過多方努力，10時許陸續救出被困人員，搜救工作一直持續到第二天，期間陸續發現多名老人不幸罹難。」余衛國說。

▲北京洪災已致44人罹難。（圖／翻攝自微博）

他哽咽通報說，「這些老人與我父母的年齡相仿，卻因為暴雨災害不在了。」並且也坦承，長期以來，養老中心所在的鎮中心區域都是安全的，預案沒有將其列入轉移範圍，這也說明預案是有漏洞的。

余衛國介紹本輪強降雨，一是降雨時間長，長達7天；二是降雨總量大，全區平均降水量366.6毫米，局地最大降水量為573.5毫米（郎房峪）；三是連續發生極端強對流天氣，26日晚到28日上午連續兩次出現3小時累計降雨量超過180毫米極端情況，歷史罕見，破壞性極大。

據了解，全區受災最重的太師屯鎮，上游的乾峪溝12小時降雨量達到290.7毫米（特大暴雨級別），同時清水河水位暴漲，降雨、山洪、河流洪水疊加。28日清晨，清水河流量驟增，最大流量達每秒2800立方米（超百年一遇），是平時流量的1500倍，迅猛的來水進入太師屯鎮區，造成巨大災害。