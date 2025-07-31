　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

溪水暴漲路斷！竹山15茶工「受困山區斷糧」　搜救人員挺進送物資

記者高堂堯、閔文昱／南投報導

南投縣竹山鎮連日豪雨不斷，大鞍山區昨（30日）清晨有15名茶農與剪茶師傅上山採收茶葉，卻因溪水暴漲、聯外道路遭沖毀及落石堵路，導致一行人受困山中，儘管暫無人員受傷，但茶廠內糧食已耗盡，受困者面臨斷糧危機。南投縣消防局今（31日）下午派出由消防員、公所人員、志工與國軍組成的10人搜救隊伍，徒步攜帶物資上山，嘗試與受困茶工接觸並補給。

▲15茶工竹山山區受困斷糧，搜救人員徒步送物資搶救中。（圖／民眾提供）

▲15茶工竹山山區受困斷糧，搜救人員徒步送物資搶救中。（圖／民眾提供，下同）

受困茶農表示，30日早上6點進入茶園工作，原預計上午9點下山補給，卻發現大雨造成溪水湍急、道路中斷，返家無門。當晚他們先返回茶廠避難，依靠剩餘米糧與雞湯勉強撐過一天，但截至今日傍晚已完全斷糧，且山區斷電、缺乏通訊，使援助更加困難。茶工們一度在社群平台發文求援，引發外界關注。

▲15茶工竹山山區受困斷糧，搜救人員徒步送物資搶救中。（圖／民眾提供）

竹山鎮公所獲報後火速準備即食物資，包括罐頭、八寶粥與泡麵等，但由於道路多處中斷，僅能由搜救人員徒步進入。救援隊伍原本預計車行上山，但途中遇上坍方與濁流，只能改用拋繩槍及繩索渡溪，將物資吊掛至茶廠，緩解斷糧危機。相關單位也評估後續是否可協助撤離受困者下山。

目前山區仍持續降雨，現場溪水流量未明顯消退，造成搜救進度緩慢。地方茶農表示，大鞍地區攔沙壩長年有巨石阻礙排水，去年颱風過後至今未清理，是本次道路阻斷的主因之一。鎮長陳東睦表示，將待天候許可儘速協助受困人員脫困，但也呼籲採茶人員日後務必評估天候與安全，避免再次受困山區。

除竹山外，南投信義鄉、魚池鄉等地亦傳出多起土石坍方與道路中斷災情，部分地區宣布停班停課。當地居民表示多年未見如此強烈的雨勢，水里、國姓等地也傳出道路被泥流淹沒，民眾只能冒險涉水通行。縣府呼籲民眾暫勿前往山區，以策安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
安芝儇爆遭偷拍裙底！　揭韓國啦啦隊心酸內幕
快訊／剴剴生母抵達新北地院　現場畫面直擊
快訊／台大驚傳集體食物中毒　10學生抱嘔吐袋送醫
快訊／雙職籃合作合併確定破局！
39名少男慘死　數十人陰莖被切除！「奪命成年禮」Ulwalu
議員喊「普發現金1.6萬」　新北市府回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／剴剴生母抵達新北地院　低頭「衣物遮臉」不發一語

快訊／台大驚傳集體食物中毒　10學生「吃完外燴」抱嘔吐袋送醫

溪水暴漲路斷！竹山15茶工「受困山區斷糧」　搜救人員挺進送物資

加強業務連結更接地氣　更保總會走訪北中南東各分會深入溝通

剴剴媽黑歷史曝光！孕期逼情敵喝毒酒、裸跪呻吟「全程轉播」

快訊／1分鐘割喉30刀！信義22歲冷血男遭「殺人罪聲押」

「樹林產剴剴」棄保逃3年到台中做網拍　男友不知她竟是生母

劉柏葳外公喊冤「沒讓外孫進家門」！陪散步半小時才知他殺人

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰「媽媽騙我」　1原因逃死劫

快訊／大雨還在下！　嘉義縣府宣布「6鄉」明停班停課

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

快訊／剴剴生母抵達新北地院　低頭「衣物遮臉」不發一語

快訊／台大驚傳集體食物中毒　10學生「吃完外燴」抱嘔吐袋送醫

溪水暴漲路斷！竹山15茶工「受困山區斷糧」　搜救人員挺進送物資

加強業務連結更接地氣　更保總會走訪北中南東各分會深入溝通

剴剴媽黑歷史曝光！孕期逼情敵喝毒酒、裸跪呻吟「全程轉播」

快訊／1分鐘割喉30刀！信義22歲冷血男遭「殺人罪聲押」

「樹林產剴剴」棄保逃3年到台中做網拍　男友不知她竟是生母

劉柏葳外公喊冤「沒讓外孫進家門」！陪散步半小時才知他殺人

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰「媽媽騙我」　1原因逃死劫

快訊／大雨還在下！　嘉義縣府宣布「6鄉」明停班停課

Formosa 7s青少年足球錦標賽　日本大津高中6比0壓倒北門高中

《朝雪錄》8金句：我更願世間女子皆能待自己如珍寶，不必強求男人珍愛

《聯盟戰棋》終於換季！S15「K.O.競技場」亮相　年底賽事全公開

舒子晨自爆曾當小三！　「約正宮對質前任」兩人竟變朋友

快訊／剴剴生母抵達新北地院　低頭「衣物遮臉」不發一語

豪雨下不停！南投、雲林兩地釀坍方

快訊／台大驚傳集體食物中毒　10學生「吃完外燴」抱嘔吐袋送醫

溪水暴漲路斷！竹山15茶工「受困山區斷糧」　搜救人員挺進送物資

《花千骨》女星開改裝越野車「違規遮車牌」！　被抓包火速發文道歉

快訊／雙職籃合作合併確定破局！　TPBL：已盡所有責任及最大努力

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

社會熱門新聞

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

剴剴生母落網了！　台中沙鹿被逮

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

信義恐怖男友　「1分鐘4刀」殘殺女公關

即／傳信義割喉男外公是警察　知情人士曝實情

劉柏葳外公喊冤！根本沒讓外孫進家門

割喉女公關前男友社群曝！1天前嗆：這女的更瞎

說「可能被砍」遭割喉　女才拿保護令

更多熱門

相關新聞

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

高雄市桃源區南橫公路台20線81.1公里處，昨（8/30）日晚間發生一起震驚全台的墜谷悲劇。一輛小客車載著李姓男子與吳姓妻子及三名子女，行經山區時疑因連日豪雨導致路基掏空，整輛車連人帶車墜入9公尺深山谷。現場道路泥濘、天色昏暗，搜救人員陸續尋獲2具遺體，另有3人失聯，初步確認罹難者包含17歲的潘姓少女與另一具尚未辨識的女性遺骸。

即／雨彈炸南投！土石流、道路坍方　8校「明日停班課」

即／雨彈炸南投！土石流、道路坍方　8校「明日停班課」

高雄5口墜谷！陳其邁急設前進指揮所

高雄5口墜谷！陳其邁急設前進指揮所

14地淹水警戒　台中南投屏東13處列一級

14地淹水警戒　台中南投屏東13處列一級

快訊／南投豪雨灌不停！仁愛鄉再新增1國小停班停課

快訊／南投豪雨灌不停！仁愛鄉再新增1國小停班停課

關鍵字：

南投竹山茶工斷糧搜救

讀者迴響

熱門新聞

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

普發現金1萬行政院不覆議！將聲請釋憲　要提特別條例修正草案

剴剴生母落網了！　台中沙鹿被逮

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面