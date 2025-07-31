溪水暴漲路斷！竹山15茶工「受困山區斷糧」　搜救人員挺進送物資

記者高堂堯、閔文昱／南投報導

南投縣竹山鎮連日豪雨不斷，大鞍山區昨（30日）清晨有15名茶農與剪茶師傅上山採收茶葉，卻因溪水暴漲、聯外道路遭沖毀及落石堵路，導致一行人受困山中，儘管暫無人員受傷，但茶廠內糧食已耗盡，受困者面臨斷糧危機。南投縣消防局今（31日）下午派出由消防員、公所人員、志工與國軍組成的10人搜救隊伍，徒步攜帶物資上山，嘗試與受困茶工接觸並補給。

▲15茶工竹山山區受困斷糧，搜救人員徒步送物資搶救中。（圖／民眾提供，下同）

受困茶農表示，30日早上6點進入茶園工作，原預計上午9點下山補給，卻發現大雨造成溪水湍急、道路中斷，返家無門。當晚他們先返回茶廠避難，依靠剩餘米糧與雞湯勉強撐過一天，但截至今日傍晚已完全斷糧，且山區斷電、缺乏通訊，使援助更加困難。茶工們一度在社群平台發文求援，引發外界關注。

竹山鎮公所獲報後火速準備即食物資，包括罐頭、八寶粥與泡麵等，但由於道路多處中斷，僅能由搜救人員徒步進入。救援隊伍原本預計車行上山，但途中遇上坍方與濁流，只能改用拋繩槍及繩索渡溪，將物資吊掛至茶廠，緩解斷糧危機。相關單位也評估後續是否可協助撤離受困者下山。

目前山區仍持續降雨，現場溪水流量未明顯消退，造成搜救進度緩慢。地方茶農表示，大鞍地區攔沙壩長年有巨石阻礙排水，去年颱風過後至今未清理，是本次道路阻斷的主因之一。鎮長陳東睦表示，將待天候許可儘速協助受困人員脫困，但也呼籲採茶人員日後務必評估天候與安全，避免再次受困山區。

除竹山外，南投信義鄉、魚池鄉等地亦傳出多起土石坍方與道路中斷災情，部分地區宣布停班停課。當地居民表示多年未見如此強烈的雨勢，水里、國姓等地也傳出道路被泥流淹沒，民眾只能冒險涉水通行。縣府呼籲民眾暫勿前往山區，以策安全。