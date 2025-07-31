獨／五口亡命南橫深谷！最後聚會畫面曝　家屬心碎：不捨懂事的妳

▲高雄5口墜谷，高忠德指出目前仍未尋獲的李妻是他的孫姪女。（圖／翻攝自Facebook／高忠德）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市桃源區台20線81.1K處（南橫公路），30日晚間9時許發生李姓一家5口墜谷事件，兩車會車時路面突然坍方，該車瞬間墜落。其中，17歲潘女的遺體在今日清晨被發現，潘女的家屬在臉書分享一段今年過年，潘女與表姊弟和樂融融在一起聚會彈吉他唱歌的畫面，心痛表示「乖巧懂事的妳很讓人不捨」。

南橫公路一家五口墜谷意外震驚社會，據了解，墜落山谷的車輛駕駛為33歲李男，她與妻子吳女一同外出，車上載著吳女與前夫所生的大女兒17歲潘女，以及年僅3歲與剛滿月的兩名孩子。

救難人員31日清晨先是發現一名年約17歲的女性，已明顯死亡，上午8時22分再發現第2人，但因埋在土裡，僅露出腳趾頭，目前仍無法辨識身分，搜救任務仍然持續進行。

▲▼五口亡命南橫深谷！潘女與親戚齊聚過年畫面曝。（圖／家屬授權提供）

潘女的家屬得知意外後震驚又心痛，今日在臉書發出一段今年過年期間，潘女與表兄弟姊妹一起快樂聚會的影片。畫面中，表哥彈著吉他，眾人一起唱歌，潘女坐在一旁靦腆微笑，但這幅和樂融融的景象，如今卻已成為令人心碎的回憶。

家屬表示，潘姓少女平時乖巧懂事，與家人感情深厚，這場突如其來的意外，讓他們難以接受，悲痛指「這是妳第一次卻也是最後一次與孩子們聚在一起，想到就很難過。乖巧懂事的妳很讓人不捨。」

▲南橫公路路基坍方，造成一家五口連人帶車墜谷。（圖／民眾提供）

高雄市議員高忠德則指出，李妻是他的孫姪女，一家人會開車出門是因為上禮拜剛滿月的女兒身體不舒服，帶下去看病後回家，那時還打電話給孫姪女說住在寶來民宿就好，費用他可以出不用急著回桃源住處，但李男可能覺得不好意思，說不到5公里就到家於是婉拒，沒想到過沒多久就發生憾事。

高忠德表示，事發前30分鐘路況還很好，沒想到後來發生路基掏空，經過的車輛還有按喇叭提示，沒想到兩車會車時路面突然坍方掉下去，李男還從車內上來路面2次，可能為了要救人，第3次下去後就失蹤了。

高忠德說，李家還有一名14歲的二兒子，當時放在孫姪女的舅舅家沒有跟著出去躲過一劫，事發後目前找到2具遺體，目前雨太大暫停搜救，情況可能不是很樂觀，希望政府跟善心人士能夠協助二兒子未來到大學的就學資源，至於國家賠償部分不知道是否符合條件，這部分可能要再看狀況提出。