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一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰「媽媽騙我」　1原因逃死劫

記者閔文昱／綜合報導

高雄市桃源區南橫公路台20線81.1公里處，昨（8/30）日晚間發生一起震驚全台的墜谷悲劇。一輛小客車載著李姓男子與吳姓妻子及三名子女，行經山區時疑因連日豪雨導致路基掏空，整輛車連人帶車墜入9公尺深山谷。現場道路泥濘、天色昏暗，搜救人員陸續尋獲2具遺體，另有3人失聯，初步確認罹難者包含17歲的潘姓少女與另一具尚未辨識的女性遺骸。

▲▼南橫公路路基坍方，一家五口連人帶車墜谷。（圖／民眾提供）

▲南橫公路路基坍方，一家五口連人帶車墜谷。（圖／民眾提供，下同）

唯一倖存的是李家14歲次子，當晚因車輛座位有限，留在山上照顧祖父而未同行。少年聽聞噩耗後情緒崩潰，整日呆坐家中，一句「媽媽騙我，說下山買東西，為何還沒回來」讓親友聞之鼻酸。家屬透露，吳女原本表示僅下山購買物資及帶滿月嬰就診，未料竟成天人永隔。

▲▼南橫公路路基坍方，一家五口連人帶車墜谷。（圖／記者許宥孺翻攝）

原民市議員高忠德證實，罹難的吳姓女子是他的外孫姪女。他哽咽表示，事發前約一小時，吳女曾來電報平安，表示已抵達寶來，距離家僅5公里。他得知山區大雨，不斷勸說留宿一晚並願意負擔費用，但李男堅持返家，「不要每次麻煩舅公」，沒想到短短半小時後竟傳出墜谷噩耗。

據了解，李家經濟狀況困難，為列管中低收入戶，李男靠板模工維生，吳女則打零工貼補家用，家庭原本已飽受波折，17歲大女兒5月騎車自摔重傷才剛開刀復健，這次一家人下山原是為孩子複診與嬰兒看診，不料命運無情。駕駛李男曾一度從谷底爬回路面求救後又折返尋親，之後便失聯。

▲▼南橫公路路基坍方，一家五口連人帶車墜谷。（圖／民眾提供）

目擊者回憶，當時山區大雨傾盆，能見度極低，他親眼見銀色車輛衝出路面、墜落山谷。消防局獲報後立即出動16車31人進行搜救，目前仍全力尋找其他3名失聯者。高忠德悲痛表示，「我若再堅持一點，他們也許就不會上山……真的很自責。」

高忠德也痛批，路基坍方2小時竟無任何封路警示，導致憾事發生，政府應正視山區防災預警不足問題，透過這起慘劇喚起社會關注偏鄉道路安全，並懇請社會各界協助倖存的14歲少年度過難關，「若能用5條生命，換來未來50年的安全與希望，那這犧牲才有意義。」

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